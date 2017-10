Rajoy dice que "la realidad ha desmontado la independencia de cuento de hadas", que "no es pacífica, ni gratuita"

"La implacable realidad ha desmontado de un plumazo todas las falsedades en las que se ha cimentado el mito de una independencia de cuentos de hadas: No es pacífica, no es gratuita, no será reconocida por Europa y ahora todo el mundo sabe que tiene costes, y muy elevados", ha dicho.

Es más, ha avisado al independentismo de que "está a punto de dar al traste con la mejor época de Cataluña en toda su historia" y ha hecho un llamamiento a "reencontrar esa Cataluña mestiza que tanto ha contribuido al bienestar de España".