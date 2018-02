Rajoy reivindica al PP frente al peligro de un Cs sin ideas ni principios

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reivindicado hoy al PP como el partido "original" del centro-derecha español que ha demostrado su eficacia, mientras que ha alertado del peligro que supone Ciudadanos porque considera que carece de "ideas claras" y revisa permanentemente sus principios.

Rajoy ha lanzado ese ataque al partido de Albert Rivera en su intervención en la convención nacional organizada por el PP en Córdoba para defender que se mantenga en el Código Penal la prisión permanente revisable.

Este asunto, según el jefe del Ejecutivo, es un ejemplo del riesgo que supone para los españoles la falta de ideas claras por parte de Ciudadanos ya que ha ido cambiado de posición y, con su abstención, permitió que siguiera adelante una proposición del PNV para derogar esa pena.

Frente al intento de la oposición para derogarla, Rajoy ha justificado en el apoyo de una mayoría social la necesidad de ampliar los casos para los que se aplica y ha garantizado que actuará en consecuencia.

De ahí que, según ha avanzado en su intervención en esta convención el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el Consejo de Ministros vaya a aprobar el próximo viernes un proyecto de ley en esa dirección.

Fuentes del Gobierno han precisado que la intención es que a los ocho delitos que en la actualidad pueden conllevar esa pena se sumen otros más.

Entre ellos, intentar ocultar el cadáver de una persona asesinada o no colaborar en su hallazgo, el secuestro que acabe en asesinato, incendios en los que se ponga en peligro la vida de personas o determinados usos de elementos químicos o nucleares.

Rajoy ha considerado "de justicia" esa ampliación ante casos agravados en los que el delito no sólo causa un daño irreparable, sino que provoca un sufrimiento añadido a los familiares de la víctima.

El jefe del Gobierno ha lamentado que este sea un asunto en el que la demanda social y la oferta política caminan por sendas divergentes, y ha criticado al PSOE por defender la derogación de esta pena.

Pero sus principales reproches los ha dirigido a Ciudadanos al recordar que Albert Rivera firmó con el PSOE en febrero de 2016 un pacto que incluía la derogación inmediata de la prisión permanente revisable, pero ocho meses después, en el pleno del Congreso se abstuvieron.

"Votaron ni sí ni no a lo que calificaban de cadena perpetua inhumana, y no nos sorprende de un partido que se caracteriza por la revisión permanente de sus principios", ha señalado.

Y ha continuado sus críticas: "En el otoño pasado seguían en el ni sí, ni no, en el no saben o no contestan, pero esta vez su abstención tuvo consecuencias porque con su pasividad contribuyeron a que hoy se esté tramitando en el Congreso una ley para derogar esta pena".

"Ni tienen las ideas claras, ni los principios muy firmes, y no tener esas cosas claras o asentadas puede tener consecuencias peligrosas para los españoles", ha advertido.

También en referencia a Ciudadanos ha subrayado que el PP es el partido de las oportunidades, no del "oportunismo", y ha criticado que algunos digan ahora que todo lo que se ha hecho en Cataluña para que se cumpla la ley ha sido gracias a ellos.

"Habrá que darles las gracias. Que lo digan, porque aquí también revisan permanentemente su posición", ha añadido.

Rajoy ha hecho una cerrada defensa del proyecto político que defiende el PP, que ha recalcado que es "el partido original de centro-derecha español".

"El original, pero no somos un grupo de originalidades. No somos ni nuevos, ni aficionados. Somos un partido con una hoja de servicios y una hoja de ruta. Un partido que puede presumir de balance y de proyecto para el futuro. Un partido -ha recalcado- en el que se puede confiar".

Más allá de sus referencias a Ciudadanos ante la situación en Cataluña, el jefe de Ejecutivo ha dedicado parte de su intervención a analizar lo ocurrido en esta comunidad en los últimos meses.

Ahora insiste en la necesidad de recuperar la normalidad y, por ello, se ha dirigido a los independentistas para que resuelvan pronto la situación que han generado y propongan un candidato a president "que vea la cosas de otra manera" y cumpla la ley.

El acto en favor de la prisión permanente revisable, en el que ha estado presente el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, ha contado con la presencia de familiares de víctimas como el padre de Marta del Castillo o los progenitores de Sandra Palo.

La madre de esta última, María del Mar Bermúdez, ha tomado la palabra para subrayar que la defensa de esa pena es un acto de justicia, no de venganza.

Por su parte, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha criticado a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, por el hecho de que calle ante el debate sobre este asunto y le ha exigido que se defina.

Moreno ha agradecido el trabajo de Rajoy para defender a España y a Andalucía, mientras que el presidente del Gobierno le ha devuelto los elogios por su "compromiso y esfuerzo incansable" y ha confiado en que sea el próximo presidente de la Junta andaluza.

Además, ha respaldado su promesa de que, si consigue ese objetivo, creará 600.000 puestos de trabajo en Andalucía.