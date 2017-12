Rajoy "asume como propio" un resultado del PP con el que no está contento, pero recalca que es "un partido fuerte

Recalca que su obligación es defender el interés general y la ley: "No apliqué el 155 por tener un voto más o menos".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este viernes que "asume como propio todo lo que le pase el PP", incluido un resultado electoral con el que, reconoce, nadie está contento, pero ha hecho hincapié en que el suyo es "un partido fuerte, no un partido que se inventó hace un cuarto de hora". Además, ha achacado el revés electoral del PP a una "concentración" del voto útil en Ciudadanos y ha rechazado que hayan sido "castigados" por poner en marcha el artículo 155 de la Constitución.

En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, acompañado por sus ministros y tras presidir un Consejo de Ministros y una reunión del Comité Ejecutivo del PP, Rajoy ha reconocido que en el partido "la gente no está contenta" con el resultado --3 escaños frente a los 11 de 2015--, porque son "seres humanos" y porque han sido unas elecciones en las que toda la formación se ha involucrado mucho.

"La gente se esforzó, trabajó y lógicamente el resultado no es el esperado, y lógicamente no estamos contentos", ha dicho, reconociendo el trabajo del candidato, Xavier García Albiol, y de los cargos de otros lugares de España que también han acudido. Él mismo, ha recordado, ha visitado las cuatro provincias catalanas, algunas varias veces.

Al ser preguntado expresamente si asume como propia la mayor derrota que ha sufrido el Partido Popular en Cataluña, el peor resultado de toda su historia, Rajoy ha respondido: "El presidente asume como propio todo lo que le pase al Partido Popular, como lo asumen todos los militantes de toda España".

Rajoy ha subrayado que lo que dejan claro los resultados de las catalanas es que "nadie puede hablar en nombre de Cataluña si no contempla a toda Cataluña", una comunidad que no es "monolítica sino plural". Dicho esto, ha defendido su gestión tras el 155 porque, según ha subrayado, su obligación como presidente del Gobierno es "defender el interés general" de los ciudadanos. "Yo no puse en marcha el artículo 155 para tener un voto más o un voto menos", ha apostillado.

REVÉS DEL PP POR EL VOTO ÚTIL, NO POR EL 155

En este sentido, ha señalado que logró la autorización del Senado con una amplia mayoría para aplicar ese precepto constitucional después de que se decidiera "declarar la independencia" en Cataluña. "Fue una decisión que nada tiene que ver con intereses partidistas ni con tener más votos y tener menos votos. Simplemente fue una decisión que tomó el presidente del Gobierno cumpliendo con su obligación", ha abundado.

Rajoy ha rechazado que la debacle electoral del PP se deba a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ha centrado la campaña de Albiol, y lo ha achacado a una concentración del voto útil en Ciudadanos, que era la formación que ya estaba al frente de la oposición en el Parlamento. A su entender, ésa es la explicación que dice "el sentido común".

"No creo que nos hayan castigado por poner en marcha el mecanismo del 155 porque quien ha ganado las elecciones apoyó ese artículo. Por tanto, ésa no fue la razón. Creo que fundamentalmente ha sido la concentración del voto en una fuerza política que ya lideraba la oposición desde 2015", ha insistido.

EL PP "NO SE INVENTÓ EN UN CUARTO DE HORA"

En cuanto a si ha encontrado desánimo en las filas del PP tras la victoria de Ciudadanos y si este partido se convierte en un serio rival que le puede disputar espacio electoral en toda España, Rajoy ha reconocido que no están contentos porque el resultado de su partido en Cataluña no ha sido "ni mucho menos" el que esperaban -las encuestas menos favorables apuntaban a una bajada de 11 a 6 escaños y al final han logrado tres, solo en Barcelona--.

No obstante, el presidente del Gobierno ha subrayado que el PP es un "partido fuerte, que no se inventó en un cuarto de hora", recuperando así una de sus principales críticas hacia Ciudadanos en la pasada campaña electoral de las generales. "Somos un partido bregado, que hemos perdido elecciones muchas veces y en otras ocasiones hemos ganado elecciones. Sabemos lo que es ganar y sabemos lo que es perder y creo que hemos dado la talla tanto cuando ganamos como cuando perdimos", ha exclamado.

Dicho esto, ha dejado claro que no se pueden extrapolar los resultados de las elecciones catalanas a nivel nacional o a otras autonomías. Así, ha dicho que los comicios de este jueves "nada tienen que ver con las elecciones autonómicas que se puedan celebrar en Galicia", donde, según ha dicho, hace poco el PP revalidó su mayoría absoluta.

Es más, ha resaltado que en las generales de 2016 en Cataluña ganó Podemos y ahora no ha "tenido unos buenos resultados" el 21 de diciembre (En Comú Podem ha logrado ocho escaños, tres menos que en las últimas autonómicas catalanas). De la misma manera, ha destacado que Ciudadanos logró 25 diputados y el PP 11 en esas catalanas de 2015 y, sin embargo, en las generales "el Partido Popular ganó" al partido de Albert Rivera en las cuatro provincias de Cataluña.

"Por tanto, una cosa son las elecciones autonómicas en Cataluña y otra cosa son las elecciones autonómicas en otros lugares de España, las elecciones municipales o las elecciones generales", ha resaltado Rajoy.

DESCARTA ADELANTAR LAS ELECCIONES

El presidente del Gobierno ha descartado un adelanto electoral y ha subrayado que las legislaturas "son para cuatro años porque a la gente no se le puede pedir estar obligando constantemente a ir a las urnas". "Fíjese en este momento, después de todo lo que está pasando en España, lo que nos faltaba era convocar elecciones generales en España", ha manifestado.

Por eso, Rajoy ha señalado que en un momento de recuperación económica no tiene "ninguna intención de adelantar las elecciones". Según ha añadido, intentará que se celebren "cuando toquen", que es "al final del año 2020".