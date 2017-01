La "Rasputina" surcoreana reitera su inocencia en una primera vista no preparatoria

Choi Soon-sil, la amiga de la presidenta surcoreana apodada como la "Rasputina" y protagonista del escándalo de corrupción que ha llevado a destituir a la mandataria, reiteró hoy su inocencia en la primera audiencia no preparatoria del juicio.

Choi, de 60 años, compareció en el tribunal del Distrito Central de Seúl como acusada, entre otros cargos, de abuso de poder y tentativa de fraude, en una audiencia que tuvo lugar tras dos vistas preparatorias celebradas el pasado diciembre.

La mujer, que permanece detenida desde principios de noviembre, negó todas las acusaciones y las tildó de "injustas", según recogió la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Choi, considerada el cerebro de la trama, está acusada, entre otros cargos, de intervenir en asuntos de Estado a pesar de no ocupar cargo público alguno y de haber extorsionado a empresas, entre ellas Samsung, para que donarán cuantiosas sumas de dinero a fundaciones que luego ella se habría apropiado parcialmente.

También tomaron parte en la vista de hoy los excolaboradores de la presidenta, An Chong-bum y Jeong Ho-seong, en la que supuso su primera aparición pública desde que fueran detenidos en diciembre.

An es sospechoso de intervenir en la extorsión a conglomerados para que donaran unos 77.400 millones de wones (62 millones de euros) a dos fundaciones que Choi controlaba de facto y que luego ella se habría apropiado parcialmente; mientras que Jeong está acusado de entregarle documentos gubernamentales y presidenciales.

An negó los cargos y manifestó que desarrollará su defensa en los procedimientos venideros, mientras que el representante legal de Jeong no aclaró la postura de su defendido, alegando que no pudo revisar el caso por la incursión de la fiscalía en su celda.

Un equipo de fiscales que investigan el escándalo irrumpieron en los centros de detención de Seúl y Uiwang, al sur de la capital, donde permanecen detenidos Choi y otros sospechosos.

La primera audiencia pública del caso está prevista para el próximo 17 de enero.

El caso originó protestas multitudinarias en todo el país y ha llevado al Parlamento a destituir a la presidenta, Park Geun-hye - a la que acusan de haber sido cómplice en la trama-, una decisión que ahora debe ratificar el Tribunal Constitucional.

El órgano de Justicia celebró también hoy la segunda sesión de sus deliberaciones en torno a la destitución de la mandataria, quien no acudió a la vista, según detalló Yonhap.

La ley no exige la comparecencia de Park y sus abogados indicaron que es improbable que se persone en futuros procedimientos.

La presidenta de Corea del Sur ha negado todas las acusaciones y asegurado que sólo recibió consejo de Choi y cumplió fielmente sus obligaciones.