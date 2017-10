Renzi se abre al centro y a la izquierda para formar una coalición gubernamental

El ex primer ministro italiano y secretario general del gubernamental Partido Demócrata (PD), Matteo Renzi, se mostró hoy dispuesto a pactar con formaciones de centro e izquierda, también con sus críticos, para conformar una coalición "plural" que gobierne el país a partir de las próximas elecciones.

"Yo no pongo vetos y pido al PD que no vete a nadie, que superemos los insultos que hemos recibido porque no se vive de resentimientos o de rencores", dijo hoy Renzi en un acto del partido en Nápoles.

"En las próximas elecciones son más importantes los votos que los vetos. No podemos permitirnos cerrar una alianza con el centro y no podemos cerrarnos con la izquierda", añadió.

La actual legislatura acaba en febrero y en Italia ya se empieza a hablar sobre posibles acuerdos entre partidos, especialmente después de la reciente aprobación de la ley electoral que obligará a formar amplias coaliciones para poder gobernar.

En su discurso, lanzó un mensaje a sus críticos, como los miembros escindidos del PD que han formado el Movimiento Demócratas y Progresistas tras las desavenencias con la línea política de Renzi, para asegurarles que no hay alternativa al PD en el Ejecutivo.

"Si alguien piensa que fuera del PD es más fácil defender la idea de la izquierda que lo haga, pero para mí fuera del PD no hay revolución socialista sino (el líder de la xenófoba Liga Norte, Matteo) Salvini y (el candidato a primer ministro por parte del Movimiento Cinco Estrellas, Luigi) Di Maio", sostuvo.

"En Italia tenemos dos populismos diferentes, el del M5S y el de la Liga Norte. (...) La única respuesta al populismo somos nosotros", prosiguió.

El político florentino aprovechó también para hacer un llamamiento a la unidad en las filas de su partido, después de que esta semana anunciara que deja la formación el presidente del Senado, Pietro Grasso, tras la aprobación definitiva de la ley electoral propuesta por el PD.

En opinión de Renzi, el partido necesita "unidad y no enfrentamientos" para lograr ser "el eje central del próximo gobierno".