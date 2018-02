Renzi admite errores pero confía en que el PD volverá a gobernar

El ex primer ministro italiano y secretario general del gubernamental Partido Demócrata (PD), Matteo Renzi, admitió hoy errores durante su Gobierno pero confió en que su formación volverá a gobernar tras los comicios del 4 de marzo.

"¿Ha habido errores? Sí, cierto, pero encontrad a algún político que no haya cometido nunca errores, yo lo voto. No hay. Cuando goberné Italia no lo hice pensando en mantener el puesto y no hacer nada más", dijo durante un encuentro con la prensa extranjera en Roma.

Renzi se refirió al referéndum sobre la reforma constitucional cuyo fracaso le valió la dimisión en diciembre de 2016 y admitió que volvería a convocarlo porque aquella consulta tenía el objetivo de hacer de Italia "un país más sencillo".

En esta línea, elogió la labor del PD en la última legislatura y enumeró algunos de los que consideró sus mayores triunfos, como la reforma laboral, el reconocimiento de las uniones civiles entre homosexuales, el aumento del crecimiento económico o la reducción del desempleo.

"Las cosas positivas que hemos hecho son más que los errores cometidos", reiteró.

Mencionó los sondeos, que pronostican que el PD puede hacerse con el 23 % de los apoyos, lejos del 40 % que obtuvo en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, y también lejos del 36 % de los sufragios que las encuestas otorgan a la coalición de derechas formada por la xenófoba Liga Norte o el conservador Forza Italia.

"El PD está más o menos en la misma situación, según los sondeos, que en 2013 y eso a pesar de las polémicas y las escisiones", dijo Renzi, en alusión al sector más crítico con su figura que en 2017 se separó para formar otro grupo político.

Rechazó vincular su futuro político a los resultados que el PD obtenga en los comicios de marzo y confió en que su formación "gobierne" la próxima legislatura.

Preguntado sobre si en su Ejecutivo pudo pecar de cierta arrogancia, tal como le criticaron algunas voces dentro y fuera de su partido, y si esto le puede crear antipatías entre los votantes italianos, opinó que el país debería elegir a un líder competente y no que le resulte simpático.

"En muchos periódicos se ha debatido sobre mi carácter. Personalmente, no creo que mi carácter sea tan interesante. Uno que quiere cambiar el país tiene que tener este carácter, naturalmente he cometido errores y los errores tienen que afrontarse", expuso.

"Yo cuando llevo a mi hijo al colegio, me fijo en el conductor, no si es simpático sino si sabe conducir, y ahora Italia necesita ser dirigida hacia delante", añadió.

Presentó a su partido como una formación europeísta en contraposición con los partidos de la oposición como el antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) o la Liga Norte, y argumentó que el PD es la mejor opción.

"Nosotros estamos a favor de Europa y del euro. Nosotros somos sí al euro, centroderecha es no al euro, el M5S es 'quizá euro', un día sí y otro no", ironizó.

También distinguió a su partido del discurso contra la inmigración que en los últimos días están defendiendo grupos como la Liga Norte para elogiar el papel que ha desempeñado el Ejecutivo italiano en materia migratoria.

"Nosotros somos diversos, no fomentamos el miedo", apuntó, al tiempo que valoró que "salvar vidas humanas" en el mar Mediterráneo es lo correcto, incluso si le puede costar al PD "bajar puntos en los sondeos".

"Lo volvería hacer de nuevo. Podría haber tenido sondeos más positivos pero no habría podido mirar a los ojos a mis hijos", subrayó, antes de añadir que en los últimos meses Italia está viviendo "una disminución significativa de las llegadas a las costas italianas" lo que demuestra que la labor del Gobierno italiano está dando resultados.

En política exterior, consideró "la figura de (el presidente francés Emmanuel) Macron una bendición para la Unión Europea (UE)" y también habló de Rusia, un país "vecino de Europa" con el que la UE debe tratar de "crear puentes y no muros".