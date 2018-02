Renzi excluye un Gobierno con sus rivales: "Nunca iremos con los extremistas"

El secretario general del Partido Demócrata (PD) y ex primer ministro italiano, Matteo Renzi, descartó hoy un Gobierno de coalición con sus rivales de la derecha o con el antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) tras las elecciones generales del 4 de marzo.

"Nosotros nunca iremos con los extremistas", aseguró el ex primer ministro socialdemócrata en el programa "Porta a Porta" de la primera cadena de la RAI, al ser preguntado por una hipotética alianza en caso de que tras los comicios ninguna fuerza logre una mayoría, como indican la mayoría de sondeos.

Renzi, en declaraciones a ese programa adelantadas por los medios, arremetió contra el candidato del M5S, Luigi di Maio, sobre el que dijo que "seguirle da dolor de cabeza", y también contra la coalición de derecha, que a su juicio "no se comprende qué es".

"El programa electoral de quienes quieren salir del euro, pretenden perjudicar el trabajo en nombre de los subsidios o quieren destruir los valores de nuestra comunidad, no puede ser nuestro programa", consideró.

Por otro lado también llamó al electorado progresista a votar por su formación y no hacerlo a favor de su escisión "Libres e Iguales" pues, dijo, con el nuevo sistema electoral, votar a la "extrema izquierda" favorece al M5S o al líder de la xenófoba Liga Norte, Matteo Salvini, este último coligado con Silvio Berlusconi.

Agradeció el apoyo que ha manifestado al PD el dos veces primer ministro y expresidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, quien ha llamado recientemente a la unidad de la izquierda, suscitando críticas en "Libres e Iguales", que concurren sin aliarse al PD.

Renzi quiere revalidar el Gobierno que su formación ha mantenido en los últimos cinco años y lo hará, avanzó, con una serie de propuestas con la clase media como "prioridad" y recogidas en su programa, que será presentado previsiblemente mañana en Bolonia.

"Seriedad y rigor contable combinado con una política de crecimiento. Mañana no venderemos humo a las nuevas generaciones, solo seriedad, no promesas vacías", dijo el ex primer ministro.

Entre estas propuestas destinadas a los jóvenes adelantó una relacionada con los alquileres -que no aclaró- ya aprobada en España por el expresidente del gobierno, el socialista Jose Luis Rodríguez Zapatero.