El PSOE acusa al equipo de Gobierno de "rechazar" recursos para combatir la pobreza

El PSOE de Santander ha acusado al equipo de Gobierno municipal (PP) de "rechazar recursos para combatir la pobreza en Santander" al no haber suscrito con el Ejecutivo regional (PRC-PSOE) el convenio para recibir el Fondo Extraordinario de Suministros y también por haber dejado "sin ejecución" el Fondo de Emergencia Social del Consistorio.

En un comunicado, el secretario general del PSOE de Santander, Pedro Casares, ha tildado de "inexplicable" esta decisión, con la que, a su juicio, el PP "prefiere mirar hacia otro lado en vez de ayudar a miles de santanderinos en riesgo de exclusión social".

Así ha reaccionado Casares al conocer, por datos del Gobierno, que el Ayuntamiento no ha suscrito en 2016 el convenio para el Fondo Extraordinario de Suministros y, por otra parte, de haber dejado, sin ejecución, el Fondo de Emergencia Social municipal, a la vista de lo que señala un informe de la Intervención Municipal sobre la liquidación del Presupuesto a 30 de septiembre de 2016.

El socialista ha denunciado que al no suscribir el convenio con el Gobierno regional la ciudad "ha dejado de ingresar 500.000 euros destinados para este fin" en ese fondo regional de suministros, además de lo que estaba previsto en el Fondo de Emergencia Social municipal.

Según ha señalado, este segundo fondo estaba dotado con 500.000 euros de este año, a lo que los socialistas suman los 375.000 del año anterior que se incorporaron como remanente al presupuesto.

"Es inexplicable pero cierto", ha asegurado Casares, que cree que la noticia "viene a confirmar la falta de sensibilidad social" del equipo de Gobierno en una ciudad con más de un 28% de personas en riesgo de exclusión social. "Es inexplicable, como otras muchas cosas, la falta de compromiso que tiene el PP para dar la mayor cobertura social a quienes peor lo están pasando", ha aseverado.

El portavoz del PSOE considera que "no hay justificación" para no haber firmado el convenio con el Gobierno de Cantabria para recibir el Fondo Extraordinario de Suministros Básicos en una ciudad en la que 2.500 santanderinos, según ha dicho, se han acogido a la Renta Social Básica que proporciona también el Gobierno de Cantabria.

Por ello, el PSOE ha exigido a la alcaldesa, Gema Igual, la "firma inmediata" del anexo del convenio marco de Servicios Sociales de Atención Primaria para poder recibir el Fondo en 2017.

El portavoz socialista cree, además, que el equipo de Gobierno "confunde las ayudas sociales que tiene el Ayuntamiento con la Emergencia Social y las medidas para hacerle frente".

"No sé si no entienden o no quieren entender que son ayudas distintas, o hablamos de ayudas contra la Emergencia Social o hablamos de otras ayudas sociales como las que han otorgado a una treintena de mujeres víctimas de violencia de género, además de ayudas para el pago del alquiler, o becas guardería", ha afirmado.

Casares ha criticado que el PP "repite y enumera como un mantra estas ayudas sociales ante la falta de argumentos para no hacer uso de los fondos para combatir la Emergencia Social".

Para el líder socialista "es preocupante" que, según dice, el PP "no sepa distinguir" entre ayudas sociales que tienen como fin ayudar a las familias en un determinado contexto y otras necesidades que se deben cubrir para combatir la pobreza, a las que hace frente el Fondo de Emergencia Social del Ayuntamiento, la Renta Social Básica o el Fondo de Suministros Básicos.

"No se trata de lo que pensemos unos y otros sobre que son ayudas sociales y a qué se destina el Fondo de Emergencia Social, sino que estamos ante un dato objetivo e incontestable: la pobreza está instalada en los hogares de un 28% de los santanderinos", ha defendido.