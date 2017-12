Revilla dice que circuló por sentido contrario al ser desviado por la Policía

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha explicado que en Nochebuena accedió a la sede del Gobierno en su vehículo particular por dirección contraria, después de que la Policía Local desviara la circulación por ese sentido, al estar cortada la calle donde se ubica el Ejecutivo.

Revilla ha señalado a Efe, en este sentido, que no cree que hiciera "nada ilegal" al realizar esa maniobra de acceso al Gobierno y asegura que su conciencia está "absolutamente tranquila".

El presidente cántabro ha dado esta explicación tras la polémica creada por un vídeo difundido en internet en el que aparece al volante de su coche parado en dirección opuesta al sentido de la marcha de la calle Peña Herbosa, en el acceso al garaje de la sede del Gobierno regional, por lo que es increpado por algunos ciudadanos.

En declaraciones a Efe, el presidente cántabro ha manifestado tener la conciencia "muy tranquila" y ha explicado que, cuando intentó acceder, al igual que otros vehículos, por la calle Lope de Vega, en la dirección correcta, la Policía Local de Santander estaba desviando a los coches por la gran concentración de gente que había celebrando la Nochebuena.

Por ello, como ha afirmado haber hecho en otras ocasiones en Nochebuena, accedió con su coche por el otro lado de la calle, desde Puertochico, al garaje del edificio del Gobierno de Cantabria recorriendo en dirección contraria al sentido de la circulación unos "18 metros" sin "ningún problema para los ciudadanos" al estar la calle cortada, ha argumentado.

"Esto es una cuestión que vengo haciendo siempre; y no solamente yo, todos los que están en esa misma situación", ha alegado Miguel Ángel Revilla, quien ha precisado que la "fatalidad" es que en esta ocasión le han grabado, además de increparle, lo que ha opinado que "va en el sueldo" de un político.

Sin embargo, ha subrayado que no ha hecho "nada" que suponga una vulneración de "ninguna ley", porque ha incidido en que con la calle cortada tiene que recorrer ese tramo de la calle para acceder al garaje del Gobierno, lo que ha recordado que también ocurre en Nochevieja y durante las fiestas del barrio.

"O sea, no hay ningún tema", ha recalcado Revilla, quien ha aclarado que no habló directamente con ningún policía local, sino que, según ha precisado, estaba en una "cola" de coches y los agentes les desviaron a "todos". "No he hecho nada que no haya hecho antes y que tengo que volver a repetir el día de Nochevieja", ha abundado.