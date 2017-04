Revilla, sobre el posible recorte de 32 millones en el Presupuesto cántabro que le exige Hacienda: "Yo no sé nada"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado este lunes desconocer que el Ejecutivo regional (PRC-PSOE) vaya a tener que recortar 32 millones de euros de los Presupuestos aprobados hace dos meses. "Lacónica y brevemente. Yo no sé nada, de momento", ha afirmado Revilla a preguntas de la prensa antes de acceder a la sesión del Pleno del Parlamento de Cantabria sobre ese recorte.

El Ministerio de Hacienda ha exigido al Gobierno de Cantabria recortar esos 32 millones de euros para poder cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria y así recibir el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), según ha publicado 'El Diario Montañés'.

El presidente regional ha señalado que lo desconoce "todavía" y no ha recibido información del titular de la Consejería de Economía Hacienda y Empleo, Juan José Sota (PSOE).

"No tengo ninguna noticia al respecto y, por tanto, elucubrar sobre algo que el presidente no conoce...", ha indicado Revilla que, no obstante, ha asegurado que, cuando conozca la veracidad de esa solicitud por parte de Hacienda, se pronunciará al respecto.

En cualquier caso, ha avanzado que el Gobierno se reunirá "en las próximas horas", un encuentro en el que espera que, además de otras cosas, "se hable de eso".

"Pero de momento no tengo constancia de eso que he visto en los medios y, como presidente, no puedo opinar de algo que no conozco directamente", ha añadido.

Preguntado por cómo llevaría a cabo a ese recorte, ha criticado que "por qué vamos a ponernos en situaciones que no se han dado todavía" y ha apuntado que dará todas las explicaciones oportunas cuando tenga información y datos.

Insistido en un mensaje que pueda tranquilizar a la población cántabra, ha dicho: "la tranquilizaremos o intranquilizaremos" pero "cuando tengamos los datos".

PP Y PODEMOS DICEN QUE "NO ES CREÍBLE"

Por otro lado, tanto el PP como Podemos han opinado que "no es creíble" que el presidente de Cantabria desconozca si el Estado ha exigido o no a la Comunidad Autónoma llevar a cabo un recorte como ese, de 32 millones de euros, un cantidad que "es casi el presupuesto de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo".

La portavoz de Economía del PP, Cristina Mazas, ha considerado "una pena" que Revilla diga desconocer que el Gobierno tendrá que hacer recortes cuando los 'populares' ya lo advirtieron durante toda la tramitación presupuestaria "por el descuadre entre ingresos y gastos".

De hecho, Mazas ha recordado que ella ya apremió a los regionalistas "a gastar mucho y muy rápido" porque "nada más abrirse el presupuesto habría que hacer recortes". Recortes que, ha señalado, también se hicieron en 2016, cuando hubo que "recortar 40 millones".

Sobre el recorte de 32 millones exigido por Hacienda, la 'popular' ha asegurado que el presidente "debería estar al corriente" por lo que ha afirmado que "ese desconocimiento no es excesivamente creíble".

En cualquier caso y de ser cierto, ha considerado "relevante y preocupante" que Revilla no esté al corriente de que "se vayan a realizar recortes" en la Comunidad, que "lamentablemente no serán los últimos" y que, según Mazas, "pueden afectar a todas las partidas presupuestarias".

Por su parte, el diputado de Podemos José Ramón Blanco ha opinado que Revilla "miente" al decir que desconoce o sus socios de Gobierno, los socialistas, "le han mandado callarse o mirar para otro lado".

Blanco ha dicho que "no le debería sorprender a nadie" porque "llevamos viendo toda la legislatura que tenemos un presidente honorífico, que se dedica a romerías y a verbenas y no a presidir Cantabria".

Para el podemita, "llama la atención que el presidente regional no sepa que se van a hacer 32 millones de euros en recortes", es algo que "no tiene sentido".

Sin entrar en el estado de las relaciones entre regionalistas y socialistas, ha dudado de que el consejero de Economía no haya informado a Revilla de la exigencia de Hacienda.

Precisamente, Podemos ya ha registrado una interpelación dirigida a Sota para que explique en el Pleno del Parlamento ese recorte presupuestario y detalle las partidas que se verán afectadas por el mismo.