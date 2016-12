Ribó anuncia que se presentará a la reelección como alcalde de Valencia

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha manifestado hoy que su intención es presentarse a las primarias de Compromís para volver a optar a ser el candidato a la alcaldía en 2019, ya que según ha asegurado su proyecto es "para ocho años" porque "en cuatro años no se puede hacer todo" lo que quieren.

Según ha señalado hoy el alcalde en declaraciones a los periodistas en el Ayuntamiento, su decisión de presentarse a la reelección como cabeza de lista de Compromís para las próximas elecciones municipales "estaba prácticamente segura".

Ha añadido al respecto que quiere presentarse a las primarias de Compromís aunque no puede decir "si de aquí al 2019" le puede haber "atropellado un coche" y le frustra su deseo, ha bromeado.

Del mismo modo, ha afirmado que si se presentan otros candidatos "decidirá quien tiene que decidir", a lo que ha añadido: "Y después veremos".

Ribó (Manresa, Barcelona, 1947) ha defendido asimismo la necesidad de limitar los mandatos a dos legislaturas, ya que se ha mostrado convencido de que "el peor error" de muchos alcaldes y alcaldesas ha sido querer prolongar por encima de lo razonable su mandato.

Ha aclarado que no se refiere a ninguna persona en particular, sino a amigos suyos, de la formación de Esquerra Unida (de la que fue coordinador general), "que estuvieron catorce o dieciocho años" en el cargo "y al final las cosas no funcionan".

"Hay un tiempo para cada cosa", ha manifestado Ribó, quien ha aseverado que dos ciclos "es lo razonable aquí, en Italia, en Estados Unidos, en todos los sitios" y "es lo normal".