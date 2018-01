Riera (CUP) afirma que han acordado con JxCat y ERC crear una asamblea constituyente

"Uno de los acuerdos a los que hemos llegado con JxCat y ERC es que una de las primeras cosas que tiene que hacer el Govern es impulsar el proceso constituyente y crear una asamblea constituyente", ha dicho Riera este domingo en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Riera ha afirmado que "la posibilidad de entrar en el Govern no está planteada" y mantiene que si hay un Govern que se comprometa a materializar la República, su partido votará a favor de la investidura del candidato de JxCat, Carles Puigdemont.

En ese sentido, ha indicado que no aceptarán otro candidato que no sea Puigdemont: "Solo asistiremos a un pleno donde se presente el candidato que se ha decidido, si hay otro candidato no asistiremos".

Asimismo, ha pedido que se asuman determinadas medidas que diferencien si el Govern está "haciendo una república o una autonomía", y que, según él, deben permitir dar un salto hacia adelante en materia de derechos sociales para aumentar el apoyo al independentismo.

"Hay un primer embate democrático que es la investidura y aquí no podemos ceder. Nos tenemos que asegurar que vamos a un Govern que aplique la República", ha expresado el diputado de la CUP.