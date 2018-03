Riera ve muy preocupantes las propuestas de Tardà y prioriza programa Govern

El diputado de la CUP Carles Riera ha considerado hoy "muy preocupantes" las propuestas del portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ya que considera que los puentes se tienen que tender hacia las formaciones independentistas, y ha precisado que en la investidura lo prioritario es el programa.

En un articulo que publica hoy en "El Periódico", Tardà defiende tender puentes con el PSC y los 'comunes', ya que considera que "el republicanismo debe converger" con las fuerzas políticas favorables al referéndum vinculante, pero también con el socialismo catalán.

Según ha indicado Carles Riera en una entrevista en TV3, las manifestaciones de Tardà le han causado "perplejidad y muchísima preocupación, porque lo que tendría que hacer es tender puentes hacia el mundo independentista", de acuerdo con los resultados electorales, "y no tenderlos hacia un PSC que ha aprobado el 155".

Riera también ha valorado negativamente unas declaraciones realizadas ayer por la coordinadora general del PDeCat, Marta Pascal, y le ha contestado que "la CUP quiere tirar a la papelera de la historia al autonomismo".

"Sí la línea a seguir es la que proponen Tardà o Pascal seguro que no nos pondremos de acuerdo, porque la CUP no desea hacer autonomismo, no se puede pedir a la CUP que comulgue con esto", ha advertido, para avisar que "nuestro objetivo no es ir a elecciones, aunque si no queda más remedio iremos, no nos dan miedo, pero nuestro objetivo es hacer república".

Sobre la abstención de la CUP a una investidura del candidato de JxCat Jordi Sànchez, Riera ha dicho que "no es una cuestión de nombres sino de programa", y ha dejado abierta otra posibilidad, que es la de que el Parlament acepte el voto delegado de los dos diputados independentistas que se encuentran en Bruselas, Carles Puigdemont y Toni Comín.

Si ambos diputados pudieran delegar su voto, Sànchez podría ser elegido presidente en la segunda vuelta con la abstención de la CUP, ha recordado Riera.

Con respecto a las estructuras que JxCat propugna crear en Bruselas, como un consejo de la república y una asamblea de representantes, Carles Riera ha indicado que "si todo queda en gestos de carácter simbólico, nosotros no participaremos".