Rivera: Cataluña está paralizada por disputas separatistas, no por el 155

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado hoy que Cataluña "está paralizada por las disputas separatistas", que "no se ponen de acuerdo", y no por el 155, y ha advertido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que "tendrá que dar la cara ante los catalanes" si no propone a otro candidato.

Rivera y la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, se han reunido hoy con el presidente de Sociedad Civil Catalana, José Rosiñol, y otros dirigentes de la entidad contraria a la independencia, un encuentro en Barcelona en el que han analizado la situación de "bloqueo" que vive Cataluña sin la formación de Govern.

En la rueda de prensa posterior, Rivera ha afirmado que si Cataluña está "paralizada" es por las "disputas separatistas", que "no se ponen de acuerdo" en la investidura para la presidencia de la Generalitat, y no por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En este contexto, Rivera ha valorado la decisión de Cs en Cataluña de forzar el "pleno del desbloqueo" si Torrent no inicia una nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios para proponer un candidato alternativo a Carles Puigdemont, y para que haya un gobierno que "vuelva a la ley, acate la Constitución y el Estatut".

El presidente de Ciudadanos ha culpado a Torrent de la situación de "bloqueo" que vive Cataluña, y le ha advertido de que si en los próximos cinco días no inicia esta ronda de contactos, "tendrá que dar la cara ante los catalanes", con el pleno que la formación naranja quiere que se convoque de forma inmediata, iniciativa que llevará a la próxima reunión de la Mesa del Parlament.

"Torrent ha sido elegido, no para ser el abogado defensor de Puigdemont, sino para ser el presidente de todos los catalanes", ha avisado el presidente de la formación naranja.

En cuanto al cruce de declaraciones en las filas de Junts per Catalunya y el PDeCAT, como las de Marta Pascal y Elsa Artadi, Rivera lo ha calificado como el "camarote de los hermanos Marx", y ha subrayado que ERC no quiere a Puigdemont de presidente de la Generalitat, aunque "no lo dicen públicamente".