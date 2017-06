Rivera replica a Cifuentes que "lo mínimo" es reunirse y hacer balance con Ciudadanos porque facilitó su investidura

"Los que gobiernan gracias a los escaños de Ciudadanos, lo mínimo creo yo, es tener ese tipo de reuniones cordiales de trabajo que, además, son para dar buenas noticias porque hay que hacer balance de todo lo que se está logrando estos años", ha señalado en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

Rivera ha reivindicado las reuniones de trabajo frente a los "rifi rafes personales", después de que Ciudadanos decidiese abandonar la reunión al ver que Cifuentes no acudió a la cita pese a estar previsto en la agenda.

Para Rivera, la presidenta madrileña "ha sobreactuado últimamente": "Por sentido común, si soy presidente de España y me invisten con los escaños de otro partido, y con ese partido cada cierto tiempo hacemos balance, y su responsable me pide que podamos hacer ese balance, ¿Por qué voy a decir que no?", ha destacado.

En este sentido, ha remarcado que Cifuentes "tiene que estar agradecida" de que haya habido una "voluntad política" por parte de Ciudadanos para votar a favor de su investidura. "No es fácil votar a favor de una investidura de un presidente que no es de tu partido", ha incidido.

En este contexto, ha pedido al PSOE y al PP "que se acostumbre a negociar" y a "debatir" con los partidos que facilitaron sus investiduras en distintas comunidades autónomas en vez de "ir colgándose medallas". En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, ha declarado que los 'populares' tienen "muchos nervios" ya que "no están acostumbrados a que les pidan explicaciones".