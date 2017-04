Rivera pide a los ediles de Cs en Talavera y al de Ciudad Real que "cumplan" lo que firmaron y dimitan

El presidente nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido a los ediles de su formación en Talavera de la Reina Jonatan Bermejo y Montaña Palacio y al de Ciudad Real Pedro Fernández que "cumplan con la carta ética que firmaron" con los militantes y los votantes del partido y renuncien a sus cargos públicos. "Es muy sencillo", ha dicho.

De este modo ha reaccionado el líder nacional del partido durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Toledo junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cuando le han preguntado por la situación de los dos ediles de Talavera, que han decidido entrar en el equipo de Gobierno del 'popular' Jaime Ramos, y del portavoz de grupo en el Ayuntamiento de Ciudad Real, que va a pasar a ser concejal no adscrito tras las discrepancias con el otro edil del grupo.

Sobre estos tres casos, ha dicho que cuando "uno se compromete con un programa electoral y va a en una lista escogido por los militantes de un partido, se compromete con ellos". "Para mí, los escaños y las actas de concejal, políticamente, pertenecen a los votantes y a los militantes", ha añadido.

En el caso de los ediles de Talavera de la Reina y del de Ciudad Real, el líder de la formación naranja se ha mostrado confiado en que cumplan con lo firmado y con la ciudadanía, "porque Ciudadanos sí que está cumpliendo".

Tras defender que el transfuguismo en España, "dopado e incentivado por algunos partidos políticos, es un problema", ha mostrado su voluntad de que Ciudadanos se sume al pacto contra estas prácticas suscrito entre PSOE y PP, "precisamente para que nadie pueda sacar tajada y acabar con la corrupción".

"Espero, si se celebra ese pacto, tomar medidas más contundentes para quienes quieren robarle a los ciudadanos un acta", ha incidido Rivera.

PACTOS DE GOBERNABILIDAD EN C-LM

En otro orden de cosas, y preguntado sobre los pactos de gobernabilidad que Ciudadanos mantiene con el PP en algunos municipios de la región, después de que el coordinador regional de este partido, Alejandro Ruiz, haya asegurado que los 'populares' "presionan" a los integrantes de Ciudadanos, Rivera ha defendido que cuando se ejerce la política "con nobleza y lealtad a ciudadanos, no se presiona a nadie para conseguir tránsfugas". "Es respetar el voto y la decisión de los partidos y de sus cargos públicos", ha añadido.

"No se puede mercadear con el voto de los ciudadanos. Es evidente que algunos no han entendido que cuando no se tiene mayoría hay que pactar y que si no eres capaz de llegar a un acuerdo es posible llegar a otros, como ha ocurrido en alguna diputación de esta comunidad", ha asegurado.

En este punto, ha puesto en valor los resultados "destacables" que su partido ha obtenido en la región "por encima de la media nacional". "Es una comunidad importante de implantación en el futuro del partido. Ya lo estamos a nivel municipal, pero el reto es ser decisivos o gobernar en esta comunidad y ser decisivos o gobernar en las capitales de provincia".

Así las cosas, ha recordado que en los comicios de 2015 Cs decidió no entrar en los gobiernos. "Podemos decidió otra cosa"-- ha dicho Rivera--, que ha concluido indicando que lo "bueno y lo humilde es aprender y trabajar" para que de que aquí a dos años el suyo sea un partido de gobierno.