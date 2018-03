Rivera: Cs peleará hasta el último minuto para que el Parlament no vote DUI

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha lamentado hoy que los partidos separatistas vuelvan a "pisar otra vez las leyes" y ha afirmado que pelearán "hasta el último minuto" para que el Parlament no vote las enmiendas de la CUP para reafirmar la declaración unilateral de independencia (DUI).

Rivera, cuyo partido ha pedido que se reconsidere la admisión a trámite de las enmiendas de las CUP para su debate hoy en pleno, ha recordado en declaraciones a la Cadena Ser que Cs pidió esta sesión plenaria porque Cataluña continúa parada dos meses después de las elecciones y quienes pueden formar gobierno no se ponen de acuerdo.

"El separatismo está intentado disfrazar lo que es un encontronazo entre ellos", ha incidido el líder de Cs, que ha pedido a los independentistas que expliquen el itinerario a seguir porque la sociedad y la economía catalana no pueden esperar más.

Sobre una posible candidatura a la Presidencia de la Generalitat del diputado Jordi Sánchez, actualmente en la cárcel, ha recalcado que proponerle, no significa que sea presidente, ya que "está en manos de un juez" y depende de una mayoría que hoy por hoy no tiene, dado que la CUP no le respalda.

En su opinión, solo se está "especulando" con esa posibilidad y el verdadero problema es que "hay un señor, Carles Puigdemont, que está huido de la justicia y que está haciendo estos planes".

"Cuando un señor que lo tiene todo perdido, que posiblemente acabará tarde o temprano en la cárcel, diseña todo un plan, estamos fastidiados", ha alertado.

Y, en este sentido, ha incidido en que hasta que ERC no sea capaz de decir a Puigdemont "se acabó", Cataluña continuará sumida en la "ficción".