Rivera afea a ERC y PDeCAT que tengan en sus listas a imputados por malversación

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reprochado hoy a las candidaturas de Junts per Catalunya (PDeCAT) y ERC que incorporen a "imputados por malversación", en alusión a los exmiembros del Govern investigados, y ha subrayado por contra que su formación presenta al 21D una lista "limpia".

Rivera ha valorado la situación política durante un acto titulado "Turismo en Barcelona, reto y oportunidades" en el Esfèric de Montjuïc, acompañado de la número 1 de la lista de Ciudadanos a las elecciones del 21D, Inés Arrimadas, y la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías.

Con todas las candidaturas para el 21D ya presentadas, el líder de Ciudadanos ha señalado que hay imputados por malversación de fondos públicos en la candidatura Junts per Catalunya, que encabeza el expresidente catalán Carles Puigdemont, y en la de Esquerra, con el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras al frente.

Y en este contexto, ha subrayado que la candidatura de Ciudadanos, que encabeza Inés Arrimadas, es "limpia" porque no contiene investigados judicialmente: "No queremos imputados por malversación de fondos para gestionar el dinero de la Generalitat; queremos gente limpia, honrada y que no esté bajo sospecha", ha añadido Rivera.

La candidatura Junts per Catalunya incluye a personas que están siendo investigadas por malversación y otros delitos relacionados con el proceso soberanista, como el mismo Carles Puigdemont y los exconsellers Clara Pontsatí y Lluís Puig, en Bruselas, o los encarcelados Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull.

La lista también incorpora como número dos al exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, que está en prisión preventiva por haber cometido presuntamente un delito de sedición, y al también investigado Lluís Guinó, exvicepresidente de la Mesa del Parlament.

La situación es similar en ERC, pues la lista incorpora a los exmiembros del Govern investigados -algunos en prisión y otros en Bélgica- Oriol Junqueras, Meritxell Serret, Dolors Bassa, Toni Comín, Carles Mundó y Raül Romeva, además de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el exsecretario general de vicepresidencia de la Generalitat Josep Maria Jové y el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó.

Durante el acto de Ciudadanos, que versaba sobre turismo, Rivera ha remarcado que hay que "poner fin" al proceso soberanista y también a la "locura antisistema" en la ciudad de Barcelona, en una crítica a la gestión de la alcaldesa Ada Colau.

Así, ha lamentado "los costes económicos del proceso" soberanista como consecuencia de las "malas decisiones políticas" del Govern cesado y de la mayoría independentista en el Parlament.

Asimismo, ha reprochado a Colau que "sacrifique" la capital catalana "en el altar de la independencia", pues considera que, tras romper su pacto con el PSC, pone la alcaldía "al servicio del independentismo y de los antisistema".

Rivera también ha advertido a Colau de que no se puede ser a la vez "bombero y pirómano", por lo que le ha pedido que dé prioridad a "hacer cumplir las leyes" y que "no mate la gallina de los huevos de oro" que es el turismo para la capital catalana.