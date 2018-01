Rivera confía en que el Gobierno impida que Puigdemont "se burle de España" siendo investido en el Parlament

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que confía en que el Gobierno impida que el candidato de Junts per Catalunya a la Presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, aparezca este martes en el Parlament para ser investido, evitando así que "un prófugo de la Justicia se burle de España".

"Confío, espero y deseo que el Gobierno lo impida", ha dicho en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, cuando le han preguntado si cree que Puigdemont podría presentarse en el Parlament este martes para participar presencialmente en el debate de investidura.

En este sentido, ha pedido al Ejecutivo central que "impida una investidura fraudulenta" y no permita que "un prófugo de la Justicia se burle de un país como España". Teniendo en cuenta que se sabe dónde está Puigdemont, "solo faltaría que el Gobierno de España no impidiera semejante barbaridad", ha añadido.

Rivera ha lamentado que Cataluña y toda España tengan que estar pendientes de lo que hace una persona "con delitos graves a sus espaldas", investigada por impulsar el proceso independentista. En este sentido, ha calificado de "surrealista" que haya que vigilar las alcantarillas o revisar maleteros de coches por si Puigdemont intenta volver desde Bélgica ocultándose.

Lo que le gustaría es que, aunque los partidos separatistas formen Gobierno, al menos presenten un candidato a la Presidencia que no esté investigado por la Justicia y no vuelvan a intentar incumplir la ley.

CAMBIO DE ACTITUD DEL GOBIERNO HACIA Cs

Por otro lado, el líder de la formación naranja ha criticado que el Ejecutivo de Rajoy, "de golpe y porrazo", cambiara su actitud hacia Ciudadanos en el tema de Cataluña al no consultarle su decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional el anuncio de investidura de Puigdemont y el Pleno en el Parlament antes de que este se celebrara, en contra del criterio del Consejo de Estado.

Lo hizo "sin pedir consejo y ayuda" pese a que "hasta ahora habíamos ido de la mano en todo", ha manifestado, preguntándose si este cambio en el Gobierno tiene que ver con el "fracaso" del PP en las últimas elecciones catalanas, con su bajada en las encuestas y la subida de Cs o con "temas internos".

Aun así, el líder de Cs se ha comprometido a "apoyar al Gobierno a pies juntillas en todo lo que sea cumplir la Constitución en Cataluña". Respecto a la decisión del TC ante el recurso, que supone suspender la sesión en el Parlament si la investidura se pretende hacer en ausencia del candidato, ha dicho que ha "reconducido la situación" tras el "patinazo" del Ejecutivo.

RECUERDA A PIQUÉ QUE Cs GANÓ LAS ELECCIONES EN CATALUÑA

En cuanto a las declaraciones de jugador del FC Barcelona Gerard Piqué, que ha afirmado que "no se está respetando el resultado" de las elecciones catalanas del 21 de diciembre, Rivera le ha recordado que los comicios "los ganó Ciudadanos, no Puigdemont ni ERC", y que lo "injusto" es que no pueda gobernar pese a que "la mayoría social no es separatista".

Además, ha defendido que "no hay que escoger entre democracia y Estado de Derecho" y que los políticos y todos los ciudadanos están "obligados a cumplir la ley".

Por último, el presidente de la formación naranja ha lamentado que el Ayuntamiento de Girona no vaya a ceder el Auditorio-Palacio de Congresos ni el recinto de la Fira para la ceremonia de los Premios de la Fundación Princesa de Girona el próximo junio, según el consistorio porque estarán en obras.

"El sectarismo nunca es un buen aliado", ha advertido, denunciando también que a una afiliada de Cs e hija de un concejal del partido en el Ayuntamiento gerundense le han dañado su coche en dos ocasiones en los últimos días "por cuestiones ideológicas".