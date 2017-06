Rivera acusa al Gobierno catalán de intentar "chantajear" a los medios con la publicidad institucional

En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, Rivera ha tachado de "ataque a la libertad" la moción aprobada este jueves por el Parlamento Catalán --con los votos de JxSí y de la CUP-- para garantizar que los medios privados que reciban subvenciones como publicidad institucional "se comprometan" a publicitar la campaña del referéndum previsto el 1 de octubre.

"No me parece bien esto de que los gobiernos repartan en función de sus intereses", ha recalcado, insistiendo en la necesidad de "regular y objetivizar" la publicidad institucional.

Así, ha acusado a la Generalitat de sus intentos de "chantaje" a los medios y de "cerrar el grito" a aquellos que "no son dóciles, defienden la legalidad democrática, o no hacen publicidad" a favor del referéndum: "Me duele ver estas cosas porque chocan con los valores y el respeto a la pluralidad", ha zanjado.