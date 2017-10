Rivera pide al Gobierno que evite una declaración de independencia y garantice que los Mossos cumplirán la ley

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vuelto a pedir este lunes al Gobierno de España que, ante una posible declaración unilateral de independencia en Cataluña, active ya el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones autonómicas, y además le ha instado a garantizar la seguridad asegurándose de que los Mossos d'Esquadra cumplen la ley.

En rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión de Comité Ejecutivo, Rivera ha afirmado que el discurso del Rey sobre Cataluña y la manifestación de este domingo en Barcelona por la unidad de España y a favor de la Constitución marcan el camino a seguir.

"La prudencia ahora es tomar decisiones políticas", y "a 24 horas de que se dé un golpe" en la Cámara catalana, "hay que actuar", ha subrayado. A su juicio, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, "tiene que poner las urnas" en esa comunidad y "garantizar la seguridad y la convivencia".

En este sentido, ha apostado por "hacer política" ahora, en vez de "escudarse en los jueces y en los policías", y que así luego no haya que tomar "decisiones más traumáticas". Rivera considera que Rajoy debería "tener un plan, liderar, no ir a la defensiva y comunicar lo que se está haciendo", y no dejar que la respuesta a una declaración de independencia llegue varios días después.

Respecto al tipo de declaración que podrían aprobar los independentistas, ha dicho que no hay que especular con si es "más o menos simbólica o efectiva". "Lo que hay que hacer es evitar que un Parlamento autonómico de tu país declare la independencia de un territorio de tu país y de la Unión Europea", ha recalcado.

Rivera ha insistido en que la mejor solución para la situación actual son unos comicios autonómicos, porque es mejor "debatir como conciudadanos" en una campaña electoral, que no "señalar y acosar a los disidentes y montar follón en la calle".

LOS INDEPENDENTISTAS QUIEREN "BLOQUEAR CATALUÑA"

Para Ciudadanos, es "fundamental" que este martes todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén aplicando las órdenes judiciales y acatando la coordinación policial, porque si no se garantiza la seguridad en las calles de Cataluña, "pueden pasar muchas cosas".

Concretamente, ha indicado que la CUP y las asociaciones independentistas "quieren bloquear Cataluña" cortando infraestructuras, lo cual "puede conllevar inseguridad en las calles". Por eso, ha pedido al Gobierno que se asegure de que todos los agentes de los Mossos van a mantener el orden público y de que la cúpula de la Policía autonómica "no va a tomar decisiones contra la ley".

Rivera también ha hecho un llamamiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al que ha reclamado que no impulse una declaración de independencia y vuelva "a la democracia", si es que le queda "algo de decencia y de sentido común", porque en estas circunstancias el diálogo es "imposible". Además, ha recalcado que España "no va a aceptar chantajes".

Sin embargo, ve improbable que Puigdemont abandone su objetivo de "convertir a Cataluña en Kosovo", un territorio "sin leyes, sin derechos, con la gente enfrentada y fuera de la UE", porque "los que mandan" son la CUP y las entidades separatistas.