Rivera no se fía de Iceta y pide a Pedro Sánchez garantías de que los socialistas no pactarán con ERC

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha puesto en cuestión el compromiso de Miquel Iceta de que el PSC no va a hacer presidente de la Generalitat a Oriol Junqueras y prefiere que sea el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien lo garantice. A su juicio, Esquerra trata ahora de poner condiciones a la independencia de Cataluña por miedo al electorado, pero les ha avisado de que no van a "engañar otra vez" a los catalanes.

Así ha respondido Rivera a los periodistas en los pasillos del Congreso cuando le han preguntado por las palabras del portavoz de ERC en esta Cámara, Joan Tardà, que ha reconocido que la independencia no es aún una realidad porque todavía no hay "una voluntad mayoritaria y perseverante de los ciudadanos" en ese sentido.

A su juicio, estas afirmaciones se explican porque ahora los políticos independentistas "tienen miedo a las urnas", donde "temen perder la mayoría". Pero "los catalanes ya les hemos visto el plumero, lo que quieren es romper España" y "no nos van a engañar otra vez", ha añadido.

NO HAY QUE LEVANTAR EL PIE DEL ACELERADOR

Rivera les ha acusado de "dar un golpe de Estado a la democracia", violar la Constitución y el Estatuto de Cataluña y "machacar" a la oposición y a la mayoría del pueblo catalán. "Ahora no hay que levantar el pie del acelerador, hay que seguir trabajando, hay que ganarles en las urnas" para "parar esta locura", ha subrayado.

El líder de la formación naranja ha señalado que lo que ha ocurrido en los últimos meses en Cataluña, en referencia a la "fractura social" y a las empresas que se han marchado a otras comunidades, incluidas las más de mil que han cambiado también su domicilio fiscal, "no es una broma", sino que es "una pesadilla para millones de catalanes".

Por otro lado, Rivera ha dicho no fiarse del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, cuando asegura que tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre su partido no va a investir como presidente de la Generalitat ni a Carles Puigdemont (PDeCAT) ni a Oriol Junqueras (ERC).

EL PSC YA HIZO TRIPARTITOS

Según ha indicado, Iceta "cada día dice una cosa para intentar contentar a todo el mundo", que es "lo que le ha pasado siempre al PSC". En este sentido, ha recordado que los socialistas catalanes formaron un tripartito con ERC en dos ocasiones, con Pasqual Maragall y con José Montilla, y podrían volver a hacerlo ahora.

"Yo no me fío del señor Iceta porque su intención siempre ha sido, y saca pecho, hacer tripartitos con ERC", así que "le voy a pedir al señor (Pedro) Sánchez que, por favor, no se vuelva a equivocar el PSOE", ha manifestado.

Tras pedir al secretario general socialista que no lleve a la Presidencia de la Generalitat a Junqueras, que "no tiene ni la capacidad política ni la legitimidad para unir al pueblo de Cataluña, le ha instado a aliarse con los partidos constitucionalistas y a apoyar junto al PP la formación de un "gobierno transversal" encabezado por Cs.

Desde su punto de vista, esa es la solución para Cataluña, que no necesita "más nacionalismo". "Si el PSC y el PP son incapaces de hacer eso, se lo tendrán que explicar a millones de españoles", ha afirmado, convencido de que los votantes de esos partidos prefieren como presidenta a la candidata de Cs, Inés Arrimadas, antes que a Junqueras.

CIUDADANOS NO LLEVA IMPUTADOS EN SUS LISTAS

Además, Rivera ha destacado que el exvicepresidente de la Generalitat encabezará la candidatura de ERC pese a estar imputado por malversación de fondos públicos, por "gastarse el dinero público en cosas ilegales", en este caso con el fin de hacer realidad la independencia de Cataluña.

"Esto es lo que tenemos, candidatos imputados, como Puigdemont o Junqueras", ha señalado antes de añadir que las listas de ciudadanos están "limpias de posibles delitos de corrupción, sedición o malversación".