Rivera alerta de que Interior intenta "marear la perdiz" mezclando la equiparación salarial de policías con inversiones

En el preacuerdo que Gobierno y Ciudadanos alcanzaron sobre las cuentas públicas de 2018 se recoge el compromiso de lograr la equiparación salarial al término de la legislatura. Primero incrementando el sueldo de la Guardia Civil para igualarse con la Policía y luego ambos cuerpos estatales con las policías autonómicas.

A tal fin, Ciudadanos cifra en 500 millones la partida que cada año debería dedicarse a este capítulo, pero se quejan de que el Ministerio del Interior aún no les ha hecho llegar sus planes para concretar ese compromiso.

SEGUNDO AVISO EN 24 HORAS

Esa falta de concreción hizo que este jueves el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, exigiera al Gobierno que los 500 millones de euros previstos para 2018 se incluyan en el Capítulo de Personal de los Presupuestos Generales del Estado y no queden dispersos en partidas para otras inversiones.

En ello ha insistido el presidente del partido naranja, Albert Rivera, que no se opone a que Interior destine dinero a renovar los medios materiales de sus agentes, pero recalca que eso no debe computar en la partida de los 500 millones que debe destinarse íntegramente a la subida salarial.

"Nos parece bien que el Gobierno quiera renovar la flota de vehículos o los chalecos antibalas, es bueno, pero también el salario", ha recalcado este viernes en rueda de prensa en el Congreso.

ESTO NO ES UN CAPRICHO

A su juicio, la equiparación salarial es un compromiso que el propio PP incluyó en sus programas electorales y que hasta ahora no ha cumplido. Para Rivera, "ya no hay excusa opara no ponerlo en marcha": "No es un capricho --ha subrayado--. Son señores que luchan contra la corrupción y el terrorismo, que han defendido la Constitución".

El líder de Ciudadanos no entiende que el gobierno quiera "mirar para otro lado o marear la perdiz" en un asunto que está "meridianamente claro" y ha vuelto a avisar de que, si el compromiso no se recoge expresamente y donde debe, su partido rechazará apoyar los Presupuestos.