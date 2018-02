Rivera dice que "el caso PP no tiene fin" y que es un partido que "se descompone por la corrupción"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que la declaración que ha hecho este martes el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa en el Congreso, confirma que el PP se financió ilegalmente a través de comisiones ilegales. "El caso PP no tiene fin, es un partido que se descompone por la corrupción", ha señalado.

Así se ha pronunciado Rivera, durante una reunión del grupo de Cs en el Congreso, poco después de la intervención de Correa ante la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP.

El empresario, que ha comparecido por videoconferencia desde la cárcel, ha dicho que cree que el actual líder del partido y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, era quien aprobaba los gastos de las campañas electorales cuando era secretario general y que es posible que los mecanismos de financiación irregular del partido continuaran después de 2004, cuando el PP cortó la relación con su entramado empresarial.

El líder de la formación naranja considera que Correa "ha confirmado que las mordidas no son exclusivas de los señores Pujol y que el señor Rajoy y el PP han tenido mecanismos de financiación ilegal".

Según ha indicado, Rajoy "lleva muchos años al frente del Gobierno" y "todas las pruebas apuntan a que el PP se ha financiado de manera irregular y con dinero delictivo, de mordidas de dinero público", lo cual le parece "de una gravedad extrema".

ESPAÑA MERECE UN PRESIDENTE "VALIENTE"

Rivera ha acusado a los 'populares' de intentar "silenciar la corrupción" en vez de combatirla y ha vuelto a pedir a Rajoy que reclame a la senadora del PP Pilar Barreiro, investigada en relación con la trama Púnica, que abandone su escaño.

"España no se merece un presidente que tapa la corrupción, merece un presidente valiente contra la corrupción", ya sean los casos "de los demás partidos o del suyo propio", ha manifestado, recordando que Cs no apoyará los Presupuestos Generales del Estado de 2018 mientras el PP no actúe contra Barreiro, en cumplimiento del pacto anticorrupción que firmó con el partido naranja.