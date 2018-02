Rivera cree que PSOE impide citar a Guerra en la comisión territorial porque no quiere críticas a la nación de naciones

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado este viernes al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de haber dado órdenes a su grupo parlamentarios en el Congreso para que impida que la Comisión de Evaluación y Modernización del Estado Autonómico cite a comparecer al veterano socialista Alfonso Guerra porque no quiere que critique su propuesta de hacer de España un Estado plurinacional.

"Sánchez sólo quiere escuchar en el Congreso a los dirigentes socialistas que apoyen su 'Nación de naciones", ha escrito Rivera en un mensaje de su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.

Este jueves Ciudadanos denunció que el PSOE y el PP han vuelto unir fuerzas en el Congreso para impedir que este órgano cite durante este mes, no sólo al exvicepresidente del Gobierno con Felipe González, sino también los expresidentes de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y de Castilla-La Mancha y expresidente del Congreso José Bono, igualmente críticos con las desigualdades causadas por el desarrollo autonómico.

Ciudadanos ha intentado sin éxito la comisión incluyera en su calendario de comparecencias para este mes la de los tres veteranos socialistas, cuya presencia en el Congreso ha promovido el partido naranja. "Es indignante que por segunda vez nos vuelvan a vetar estas propuestas con su actitud sectaria", se quejó el jueves el portavoz de Ciudadanos en la comisión, Nacho Prendes.

NO LE VIENE BIEN A ESTE PSOE "PODEMIZADO"

"No vamos a admitir vetos de personas relevantes del modelo constitucional de España porque al PSOE no le venga bien en este momento. O escuchamos las voces de las personas que han tenido peso en la construcción del modelo territorial o no conseguiremos un diagnóstico común y compartido", prosiguió el también vicepresidente primero del Congreso.

En opinión de Prendes, "hay un sector de la izquierda comprometido con un modelo territorial igualitario" que también debe tener voz en este foro "a pesar de que al actual PSOE podemizado de Pedro Sánchez no le interese".

Ciudadanos incluye en ese sector también al Tomás de la Quadra, que fue ministro de Administración Territorial en el primer Gobierno de Felipe González, cuya comparecencia también tiene solicitada en la comisión.

PRÓXIMA SESIÓN, EN DOS SEMANAS

Así las cosas, de momento la Mesa y los portavoces de la comisión únicamente han acordado los comparecientes de la próxima sesión de la comisión, que tendrá lugar el 14 de febrero. En concreto, han citado a la directora de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, Angelina Trigo Portela; al presidente del Centro Económico y Social (CES), Marcos Peña; y al director del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla Sáez.

La Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico ha celebrado ya cuatro sesiones de comparecencias, que empezaron con el testimonio de los tres 'padres' de la Constitución que siguen vivos. También ha recibido a los máximos responsables del Consejo de Estado, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La semana pasada desfilaron dos expresidentes autonómicos --el socialista Jerónimo Saavedra, primer presidente de Canarias, y el 'popular' Ramón Luis Valcárcel, exmandatario murciano-- y los exministros de Administraciones Públicas Rafael Arias Salgado (UCD/PP) y Jordi Sevilla (PSOE).

En la última sesión hasta la fecha, que tuvo lugar este miércoles, la comisión escuchó a los primeros catedráticos de Historia y Derecho Administrativo propuestos por los grupos.