Rivera avisa al PSOE que no contribuirá a "deshacer" la sentencia del TC sobre el Estatut

"Nosotros no vamos a dedicarnos como poder legislativo a deshacer sentencias firmes del Tribunal Constitucional. No cuenten con Cs", ha escrito en su cuenta de Twitter. A su juicio, no está entre las funciones del Congreso debatir las sentencias del TC, como ha propuesto el PSOE.

En el marco de la comisión parlamentaria creada para revisar el modelo territorial de España antes de abrir la reforma de la Constitución, los socialistas han planteado que se traten una serie de temas, como el balance del modelo autonómico, la ordenación de las competencias, el nombre de las comunidades autónomas, la financiación autonómica, la autonomía local y el análisis de la sentencia del Constitucional sobre el Estatut.

Para Rivera, esto último deja claro que "el PSC manda sobre el PSOE", algo que Ciudadanos afea frecuentemente al partido de Pedro Sánchez en relación con la situación en Cataluña cada vez que, desde su punto de vista, se aleja de la posición de los otros dos partidos constitucionalistas, PP y Cs.