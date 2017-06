Rivera afirma que al final el PSOE "tendrá que mojarse" con el techo de gasto por las comunidades donde gobierna

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este viernes que, aunque ahora el PSOE no parezca partidario de apoyar el techo de gasto de 2018 y se niegue a tratar este asunto con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reprobado por la oposición, al final "tendrá que mojarse" por las comunidades autónomas donde gobierna.

Tras aclarar que, en su opinión, Montoro "tendría que haber dimitido" por haber aprobado una amnistía fiscal que ha sido declarada inconstitucional, Rivera ha indicado que sigue siendo el ministro y que por eso su partido negociará con él el techo de gasto.

"A mí no me importa tanto con quién, sino el qué", y "si Montoro y (Mariano) Rajoy van a aceptar que bajemos los impuestos, entonces tramitaremos el techo de gasto", y "si no lo aceptan, que busquen otros socios", ha dicho en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Aunque el PP, el PSOE y Cs aprobaron juntos el año pasado la senda de déficit y el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2017, Rivera cree que en esta ocasión no parece, de momento, que los socialistas se vayan a sumar.

"Pero es verdad que hay dinero que va a las comunidades autónomas que gobiernan y supongo que tendrán que mojarse", ha apuntado.

PREFIERE UNA SENDA DE DÉFICIT "REALISTA"

También le han preguntado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este jueves entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas, donde todas las que no están gobernadas por el PP denunciaron un reparto injusto de los límites de déficit público entre las Administraciones Públicas para el próximo trienio.

En su opinión, en España hay dos opciones: "Tener una senda de déficit realista" o "hacer lo de siempre, decir que vamos a cumplir una cosa y luego desviarse cada año". En su caso, prefiere ser "realista" y, si es necesario, "negociar una décima más" para poder alcanzar los objetivos de déficit, ya que "España lleva demasiados años incumpliendo" lo pactado con Bruselas.

Por otro lado, Rivera ha insistido en la exigencia de su partido de bajar el IRPF el año que viene para apoyar el techo de gasto, por considerar que las previsiones de crecimiento económico y los dato de recaudación lo permiten.

"No hay ninguna excusa para no empezar a bajar los impuestos, salvo que alguien se lo quiera guardar como una especie de incentivo electoral", ha subrayado en alusión al Gobierno.

Sobre la relación entre Ciudadanos y el PSOE tras el último congreso socialista, el líder de la formación naranja ha dicho que él es partidario de "tender puentes", pero que el partido de Pedro Sánchez ha decidido "podemizarse" y dar "un giro" en temas económicos, fiscales y europeos.

Sin embargo, ha destacado que en asuntos como la eliminación de los aforamientos políticos o la reforma de la Ley Electoral ha habido un acercamiento tras la reunión que mantuvo con Sánchez esta semana y que habrá que ver si el PP también se suma pese a su "inmovilismo" y a los casos de corrupción que le afectan.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Respecto a la reforma de la Constitución, ha señalado que al menos PSOE y Cs coinciden en que "hay que hacer una actualización" y que han acordado que sus expertos empiecen a abordar este asunto en otoño.

Los cambios que introduciría Ciudadanos serían para garantizar determinados derechos sociales por ley, reformar el Senado, cambiar la circunscripción electoral, suprimir los aforamientos, clarificar la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas y garantizar su financiación, según ha detallado.

"En eso creo que coincidimos con el PSOE en algunos puntos", ha afirmado. En cuanto al PP y a Podemos, ha dicho que el primero no quiere modificar la Carta Magna pero se comprometió con Cs a abrir el debate, y el segundo se posiciona "más del lado de los independentistas con el tema del referéndum".