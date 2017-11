Rivera afirma que Puigdemont tiene que dar la cara ante la justicia y que en España "no hay presos políticos"

En declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, Rivera ha indicado, sobre el encarcelamiento del exvicepresidente catalán y de varios exconsejeros, que a estas alturas a nadie le debería sorprender que se impute a alguien por los delitos de malversación de fondos, de rebelión y de sedición. Si pisoteas el Código Penal y la Constitución, según Rivera, "tiene consecuencias y ojalá no lo hubieran hecho, porque estaría más tranquilos los catalanes".

Tras criticar la actitud que está teniendo Podemos y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ante las medidas contra los exmiembros del Gobierno catalán, ha señalado que los jueces son independientes y tienen que hacer su trabajo y los políticos "no nos dedicamos a decirles a los jueces" lo que tienen que decir o no. "Ada Colau pretende decirle a los jueces lo que tienen qué hacer y qué delitos están vigentes y cuáles no y yo no comparto esa filosofía política", ha apuntado.

Asimismo, ha señalado que en España no hay presos políticos, sino que lo que hay son "políticos presos", que han cometido delitos como malversaciones de fondos. Ha dicho que a él no le gusta que el dinero de Cataluña, cuando hay recortes sociales, se esté dedicando, como hemos sabido por algún informe policial, a la "independencia y la ruptura".

En cuanto al hecho de que Puigdemont siga fuera de España, ha manifestado que, sin duda, "vive en un mundo paralelo en el que se cree que es presidente y que está en una república, cuando la realidad es que se trata de una persona perseguida por la justicia y que ha huido de manera cobarde a otro país".

Se ha mostrado convencido de que, al final, Puigdemont tendrá que cumplir ante la justicia y ha advertido de que su "huida" ya tiene consecuencias en sus compañeros. "Lo que tiene que hacer es dar la cara, volver a España y comparecer ante la justicia", ha dicho el dirigente de Ciudadanos, apuntando que si han cometido delitos, no lo dirá ningún partido, sino un juez.

Ha expresado además su preocupación por que de Cataluña hayan huido capitales, empresas, depósitos y también el que era presidente. "No será tan maravillosa la independencia que nos prometían cuando tiene que huir a otro país", ha señalado.

En cuanto a las elecciones del día 21 de diciembre, ha confiado en que supongan un cambio de gobierno y ha defendido que la líder de Ciudadanos en Cataluña y futura candidata a la Generalitat, Inés Arrimadas, es la que puede poner tranquilidad y generar el gobierno de consenso que necesita Cataluña.

Ha confiado en que el PSC no se equivoque y no haga tripartitos con ERC, "que es lo que le gusta", y apoye a la lista más votada para intentar sumar e intentar acabar con esta "pesadilla" que se está viviendo en Cataluña.

Rivera ha defendido que si los partidos constitucionales sacan un escaño más frente a los separatistas, "tenemos la obligación moral e histórica de hacer un esfuerzo para sumar". Se ha mostrado convencido de que las presidentas de Andalucía, Susana Díaz, y de Madrid, Cristina Cifuentes, y el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, los tres investidos con el apoyo de Ciudadanos, "tendrán ese compromiso" porque ningún español entenderían que hiciera lo contrario.