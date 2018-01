Rivera y Renzi se unen contra el populismo en la UE y por más reformas políticas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se reunió hoy en Roma con el ex primer ministro y líder del Partido Demócrata de Italia, Matteo Renzi, con quien apostó por más reformas políticas en la Unión Europea y por combatir los nacionalismos en su seno.

El líder del partido español explicó a los medios que la reunión, en un céntrico hotel de la capital italiana, fue "muy agradable, constructiva y fructífera" y que ambos coincidieron en defender un proyecto que reforme políticamente el bloque comunitario.

Rivera y Renzi, que pretende revalidar el gobierno progresista tras las elecciones generales previstas en Italia para el 4 de marzo, creen que las reformas deben ser económicas pero también ven necesario que la UE "empiece a hablar de reformas políticas y democráticas".

Entre esas reformas destacó la idea de listas paneuropeas para las elecciones a la Eurocámara, una idea defendida también por el presidente francés, Emmanuel Macron, ya que a su parecer es preciso decidir "cómo escogeremos en un futuro al presidente de Europa".

También habló con el ex primer ministro socialdemócrata sobre un tema que, dijo, les une: "los adversarios", identificados como el partido xenófobo Liga Norte en el caso italiano o el nacionalismo en la comunidad autónoma española de Cataluña.

En este sentido el líder de la formación naranja arremetió contra "el populismo general que está planteando salir de la UE, frenar la construcción europea y construir nuevas fronteras entre europeos", ante lo que recomendó ser "muy firmes".

Un tema importante también en Italia donde, según recordó Rivera en un desayuno con los medios, hay un nacionalismo "muy fuerte" también representado en el antisistema Movimiento Cinco Estrellas, que lidera la intención de voto en la cita electoral de marzo.

En el encuentro de la tarde también abordaron el escenario futuro de la UE, en el que en su opinión España e Italia tienen que marcar el ritmo junto a París y Berlín, y deben "sumarse al carro de la Europa del futuro" que dejará la salida efectiva de Reino Unido.

En definitiva, Rivera planteó recapacitar sobre si en Europa "vamos a seguir dando pasos adelante o vamos a frenar después del Brexit".

En un desayuno con los periodistas italianos, Rivera defendió que en Europa "todos somos importantes", los Veintisiete, pero consideró que España e Italia "tienen que aprovechar el drama del 'brexit' también como oportunidad".

"Creo que España tiene que subir un escalón y tiene que participar ya no solo de ese eje franco-alemán clásico de Europa, sino de una Europa a cuatro como mínimo que lidere los cambios", defendió.

Durante el encuentro con Renzi también hablaron "inevitablemente" de Cataluña y de los resultados de Ciudadanos en las elecciones del 21 de diciembre pasado, en las que fue la formación más votada, pero sin hacer especial hincapié pues se centraron en las reformas.

No obstante aseveró que "no somos marcianos" y que por eso "uno no puede obviar lo que está sucediendo en España o lo que sucede en el norte de Italia".

"Yo creo que son temas importantes y compartimos al cien por cien el diagnóstico de la necesidad de mejor Europa y de explicar mejor a los italianos y a los españoles qué ganamos con Europa", afirmó el líder "naranja".

El político catalán defendió su cita con Renzi, líder del Partido Demócrata, una formación de centroizquierda perteneciente al Partido Socialista Europeo, y aseguró que considera al ex primer ministro ante todo como "una persona poco dogmática y pragmática" y un reformista "valiente".

"Creo que es sano y es bueno, Europa va a crecer en el futuro si hay líderes políticos que se plantean qué hay que hacer sin esterotipos, sin filias o fobias, sino respondiendo a las preguntas que la sociedad europea necesita en el siglo XXI", consideró.

Durante su visita a Roma, el político español tiene previsto reunirse también con el subsecretario de Asuntos Exteriores del Gobierno de Paolo Gentiloni, Benedetto della Vedova, y con el presidente de Centristas por Europa, el senador Pier Ferdinando Casini.