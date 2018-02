Rivera advierte al PP de que si elige la batalla de la corrupción contra Ciudadanos, lleva "todas las de perder"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido este jueves al PP de que si decide atacar a la formación naranja con el argumento la corrupción, entonces lleva "todas las de perder", porque supone comparar a un partido que solo tiene algunas "salvedades administrativas" en sus cuentas con otro que tenía "una caja de mordidas en Suiza".

"Es sorprendente que un partido que tiene superávit, sin un solo caso de corrupción en once años y con un 10 en transparencia le tenga que dar explicaciones a un partido con 900 imputados, con una caja de mordidas en Suiza" y que tiene "al señor (Mariano) Rajoy en los papeles de Bárcenas", ha señalado.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Rivera ha rechazado así las críticas de los 'populares' por el hecho de que el Tribunal de Cuentas no diera el visto bueno a la contabilidad de Ciudadanos de 2015 por una serie de deficiencias que limitaban el alcance del examen.

"Si la batalla que quieren escoger es la de la corrupción, tienen todas las de perder", porque "las cuentas del PP están en los juzgados por casos de corrupción", ha concluido antes de pedir a esta formación que "no intente salpicar" a los que están "limpios" como Cs.

EL PP NO CRITICÓ LAS CUENTAS DE CONVERGÈNCIA

Según ha destacado, el Tribunal de Cuentas no está formado por jueces, y habla de "salvedades administrativas y contables, no judiciales", que simplemente "hay que corregir".

En su último informe de fiscalización, este órgano constata demasiadas incidencias, deficiencias y discrepancias en las cuentas de 2015 de Cs y de otros ocho partidos, incluidos IU, Compromís, Convergència y EH Bildu.

Sin embargo, las críticas del PP son solo para la formación naranja, según ha apuntado Rivera, que ha recordado que los 'populares' "han pactado toda la vida" con CDC y no les ha escuchado hablar de las cuentas de este partido que han acabado en los tribunales.

Desde su punto de vista, el PP ataca a Ciudadanos con este tema como consecuencia de sus "nervios" por su mal resultado en los últimos comicios catalanes, su bajada en las encuestas electorales y su "crisis interna", pero todo eso "no puede empantanar la legislatura ni paralizar los derechos de los españoles".

"Un partido que se hunde no puede hundir a todos los españoles con él", ha subrayado, lamentando que el presidente del Gobierno haya decidido "no hacer autocrítica, no renovarse y no asumir responsabilidades políticas por la corrupción".

INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS

En este contexto, ha instado al Gobierno a trabajar para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y ha reiterado que Cs los apoyará si incluyen las partidas presupuestarias pactadas y si el PP cumple el acuerdo de investidura. Asimismo, ha reclamado al PSOE que se implique y "no se borre de la estabilidad política en España".

Rivera ha negado que la intensificación de su ofensiva contra el Ejecutivo de Rajoy se deba al crecimiento de la formación naranja en los sondeos sobre intención de voto, y ha explicado que el problema es que tras año y medio de gobierno continúan los incumplimientos del pacto de investidura, especialmente en el ámbito de la regeneración democrática.

Y ahora "no quieren bajar el IRPF", como acordaron con Cs para 2018, y "no quieren aprobar los Presupuestos, sino ir haciendo decretos como si esto fuera una gestoría en vez de un Parlamento y una democracia", ha dicho sobre la posibilidad de que el Gobierno mantenga prorrogadas las cuentas públicas de 2017.