Rivera advierte a Rajoy de que el requerimiento no es suficiente y debe actuar

EL líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, de que el requerimiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no es suficiente para resolver la crisis en Cataluña, y le ha instado por eso a "actuar".

"Esto no se soluciona en un cuarto de hora, no piensen que con un requerimiento, un burofax lo vamos a arreglar", ha dicho Rivera, para quien estos "regates" no son más que "parte" de la solución para "restaurar la democracia en Cataluña".

Pese a entender la "prudencia" de Rajoy en los pasos que está dando, ha advertido de que "lo imprudente sería no actuar y ponerse en la cabeza de Puigdemont", cuando "ningún país serio" debe quedarse pensando cómo trata de engañarle e "trilero".

Albert Rivera ha insistido a Rajoy en que cuenta con todo su apoyo "para la acción" y para defender la Constitución.

Pero ha reiterado que el problema no debe ser aguardar a ver cómo contesta Puigdemont, porque hay que tener "un proyecto de país para los próximos cuarenta años" que permita además "derrotar políticamente al nacionalismo".