Rivera asegura que sus encuestas le dan un 21% de los votos y dice: "Quiero más, no quiero ser la segunda fuerza"

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press, ha explicado que, para no llevarse "sorpresas", lo que hace es no ver las encuestas "de los demás" sino que se centra en las suyas propias. Éstas, según ha afirmado, le dan un 21% de votos.

Respecto a los últimos resultados publicados, que prevén que un 6% de los votantes de Ciudadanos cambiarán su voto al PSOE y un 2'9% hará lo propio a la inversa, Rivera ha resaltado que se trata de porcentajes, no de votos reales, y ha matizado: "Es lo mismo (en votos), porque ellos tienen más".

Así, a su juicio, el "voto de centro izquierda moderado" se está trasladando a Ciudadanos, motivo por el que su partido se está "ensanchando" por el centro: "Por una parte, por el centro derecha, y por otra parte por el centro izquierda". Así, ha cuestionado: "Con el hundimiento de Podemos, no sube en las encuestas (el PSOE), incluso baja, ¿qué pasa?".

Para el presidente de Ciudadanos, "la gente ha perdido el miedo" a defender un "patriotismo civil moderno", y ha postulado a su partido como el que lidera "esa combinación de patriotismo civil y modernidad". "Quien no sepa ver que el resto España está abrazando y diciendo 'viva Cataluña' en toda España para abrazar a los catalanes que no son separatistas, quizá no está viendo el futuro de este país", ha opinado.

En este sentido, ha apuntado que "la izquierda de España no quiere verlo y la derecha de España reniega de eso". Eso sí, ha aclarado que "el centro político y los liberales" creen en más "modernidad, patriotismo y europeísmo".