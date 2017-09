Rivera aún confía en una moción de censura que eche a Puigdemont y apela a diputados del PDeCAT

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha dicho este viernes que aún confía en una moción de censura contra el presidente del Parlamento catalán, Carles Puigdemont, que permita convocar elecciones autonómicas para elegir un nuevo Gobierno y así establecer un diálogo con "nuevos interlocutores", para lo que ha apelado a diputados del PDeCAT: "En un voto individual quizá puedan preferir unas elecciones que un choque de trenes", ha argumentado.

En una entrevista en los Desayunos de TVE recogida por Europa Press, Rivera ha reconocido la coherencia de los dirigentes de Cataluña durante el proceso independentista y se ha referido a una posible declaración unilateral de independencia por parte de Puigdemont tras el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre: "No hay muchos elementos para pensar que no dicen la verdad", ha dicho.

Ante esa posibilidad, algo que el líder del partido naranja ha calificado de "riesgo", su solución al problema es convocar unas elecciones autonómicas para "ver cómo queda el mapa político catalán y buscar interlocutores nuevos que no tengan uno, tres, o cuatro delitos a sus espaldas", según ha especificado.

Según el Reglamento del Parlamento, para poder presentar esta moción de censura, Ciudadanos, con 25 escaños, necesitaría el apoyo de dos más para cumplir con una quinta parte de la Cámara, que cuenta con 135 diputados. De conseguir esos dos apoyos, la moción solo podría ser aprobada si la respaldara una mayoría absoluta --la mitad más uno--.

Sería necesaria una participación favorable del PSC (16 diputados), PPC (11) y al menos un apoyo parcial de diputados de otros grupos, como Catalunya sí que es Pot (11) o Junts Pel Sí, que cuenta con 30 diputados del PDeCAT, 21 de Esquerra Republicana y 11 independientes.

Preguntado sobre unas declaraciones de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en las que ambos se han mostrado a favor de unos comicios en Cataluña, Rivera ha recordado que desde su partido ya pidieron el apoyo del resto de partidos de la oposición a una moción de censura cuyo único propósito sería, según dice, convocar unos comicios, y no lo recibieron.

Sin embargo, ha alegado que, "viendo que han rectificado" la oposición catalana podría volver a intentar sacar adelante una moción de censura que obligara al Parlamento a convocar unas elecciones autonómicas y ha insinuado que algunos diputados del PDeCAT podrían sumarse a la iniciativa con un "voto individual" ya que, según él, alguno quizá "pueda preferir unas elecciones que un choque de trenes".

"EL MINISTRO DICE COSAS PERO NO HACE NADA"

Por otro lado, ha lanzado duras críticas contra el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, quien el pasado 22 de septiembre pidió un informe a la Alta Inspección Educativa, para después enviar un requerimiento a la consejera de Enseñanza, Clara Ponsatí, por una "utilización de alumnos" en una decena de centros educativos de Cataluña a favor del referéndum.

"El ministro dice cosas pero no hace nada", le ha reprochado el líder de Cs, y ha añadido: "La Alta Inspección Educativa existe pero no hace nada, no tiene en cuenta lo que está pasando". En este sentido, ha dicho que "no es un problema de centralizar" competencias "sino de coordinar" con las Comunidades Autónomas y ha culpado de la situación actual a los "gobiernos de España que han mirado hacia otro lado".

Asimismo, ha sugerido que "si hubiera una presidenta leal", refiriéndose a la posibilidad de que la líder de su formación en Cataluña, Inés Arrimadas, llegara al cargo, no haría falta centralizar la educación. "Un Estado descentralizado requiere mucha lealtad", ha explicado para defender la necesidad de aclarar competencias y reformar la Constitución.

También ha mencionado esta cuestión en la red social Twitter, a raíz de una llamada a hacer 'pijamadas' en los colegios el sábado para evitar que se cierren el 1 de octubre, en la que ha pedido que no se use a los niños ni se juegue con su seguridad "para proteger las decisiones irresponsables e ilegales de algunos políticos".