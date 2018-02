Rivera defiende el equilibrio de castellano y catalán e insta a Rajoy a actuar

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado hoy que su modelo educativo es el del Tribunal Constitucional, que dictaminó una presencia "conjunta y equilibrada" del catalán y el castellano en las escuelas, y ha instado así al presidente Mariano Rajoy a pasar "de las palabras a los hechos".

Rivera y la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, se han reunido hoy con el presidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, y otros dirigentes de la entidad contraria a la independencia, un encuentro en el que han analizado la situación de bloqueo que vive Cataluña sin la formación de gobierno y en la que se ha colado la posibilidad de que el Gobierno incluya el castellano como lengua vehicular en las escuelas catalanas.

En rueda de prensa tras la reunión, Rivera ha subrayado que Ciudadanos aboga por el "modelo educativo del Constitucional", que dictaminó que las lenguas cooficiales, como el catalán y el castellano en Cataluña, deben tener una presencia "conjunta y equilibrada" en las escuelas.

En este contexto, Rivera ha apremiado a Rajoy a "pasar de las palabras a los hechos", si bien ha defendido que el cambio en el modelo educativo debe enmarcarse en el Pacto Nacional por la Educación en el Congreso, y no limitarse a una cuestión "coyuntural" fruto de la aplicación del 155 de la Constitución.

Así, el presidente de la formación naranja ha manifestado la predisposición de su partido a apoyar al Gobierno para que haya un cambio legislativo del sistema educativo, que para Ciudadanos debería extenderse también al inglés, aunque ha advertido: "estaremos muy vigilantes" sobre el desarrollo del Pacto Educativo que surja de la cámara baja.

Según Rivera, no se trata de "imponer unas lenguas sobre otras", pero tampoco de que haya prohibiciones, sino que las lenguas cooficiales coexistan de forma equilibrada: "Nunca permitiremos que el catalán deje de ser una lengua vehicular", pero tampoco que se excluya al castellano como lengua vehicular, ha precisado.

La situación de bloqueo de Cataluña, con la investidura del presidente de la Generalitat en el aire, ha centrado también buena parte de la reunión entre Ciudadanos y Sociedad Civil Catalana.

Rivera ha opinado que Cataluña "está paralizada por las disputas separatistas", ya que "no se ponen de acuerdo" sobre la investidura y la formación de gobierno, y no por el 155, y ha advertido al presidente del Parlament, Roger Torrent, de que "tendrá que dar la cara ante los catalanes" si no propone a otro candidato a la presidencia de la Generalitat.

En este contexto, Rivera ha valorado la decisión de Ciudadanos en Cataluña de forzar "un pleno del desbloqueo" si Torrent no inicia una nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios para proponer un candidato alternativo a Carles Puigdemont, y para que haya un gobierno que "vuelva a la ley, acate la Constitución y el Estatut".

El presidente de Ciudadanos ha culpado a Torrent de la situación de bloqueo que vive Cataluña, y le ha advertido de que si en los próximos cinco días no inicia esta ronda de contactos, "tendrá que dar la cara ante los catalanes", con el pleno que la formación naranja quiere que se convoque de forma inmediata, iniciativa que llevará a la próxima reunión de la Mesa del Parlament.

Por su parte, Sociedad Civil Catalana ha llamado a participar en la manifestación que ha convocado la asociación contraria a la independencia el próximo 25 de febrero para exigir la formación de un gobierno para todos los catalanes,"dentro de la ley y del marco del Estado de derecho".

Rivera ha anunciado que su partido secundará la manifestación que ha convocado SCC, para reivindicar que haya un gobierno "constitucionalista y democrático", y no un ejecutivo que "vuelva a dar un golpe de Estado".

Será en la reunión de la permanente de Ciudadanos del próximo lunes, 19, en Madrid en la que se decidirá la presencia de la formación naranja en esta movilización.