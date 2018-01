Rivera cree que la "desastrosa gestión" de Rajoy del 1-O ha hecho más daño a España y los constitucionalistas que la aplicación del 155

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este miércoles en un desayuno informativo del Fórum Europa que no se ha sorprendido del registro que está llevando a cabo la Guardia Civil en las sedes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural porque son "parte de una trama" dentro del proceso independentista en Catalunya. Por eso, ha recordado, sus dos máximos responsables, los dos Jordis, están en prisión e imputados por graves delitos.

El líder de Ciudadanos, sin embargo, no ha querido abundar mucho en la noticia al desconocer los pormenores de la operación por lo que ha señalado que le parecería "imprudente" pronunciarse sin disponer de mayor información. No obstante, ha recordado que estas dos formaciones "se metían" en las reuniones del Consejo de Gobierno de la Generalitat en donde cree que se hablaba sobre "cómo podemos dar un golpe". Por ello ha insistido en que las dos formaciones "son parte de una trama".

Rivera ha planteado el reto de comprobar qué habría pasado si alguien hiciera en Estados Unidos lo que los independentistas hicieron en las calles de Cataluña. Solo puede ocurrir, ha añadido, que llegue una imputación "por delitos muy graves, como sedición".

Rivera ha sido presentado por el exministro de Defensa de José Maria Aznar, Eduardo Serra, en un acto en un hotel madrileño abarrotado hasta la bandera.

El líder de Ciudadanos ha afirmado que en su opinión Rajoy debería haber aplicado antes el artículo 155 en Catalunya, quizá a primeros de septiembre, para parar el procés y evitar el referéndum ilegal del 1-O. Y ha dicho que lo que le parece más "sorprendente" es que el Gobierno se creyera realmente que los anteriores responsables de los Mossos fueran a colaborar para frenar "su propio golpe". "Estaba cantado lo que iba a ocurrir", ha sentenciado.

En su opinión, la "desastrosa gestión" de aquella consulta independentistas ha perjudicado más a los partidos constitucionalistas, a Cataluña y a España que la aplicación del artículo 155 de la Constitución. No obstante, ha sostenido que esa aplicación era "necesaria" ante el "desafío" y el pulso que plantearon los independentismo , saltándose toda la legalidad.

Rivera cree que "algún día" Rajoy debería explicar toda esa "chapuza" del dispositivo policial que decidió esos día su Gobierno, dado que Ciudadanos le advirtió de que sin controlar a los Mossos y sin vigilar mejor los colegios electorales no iba a poder parar "el golpe". De hecho, ha recordado que el 1-O "hubo urnas" y también "disturbios".

El líder de Cs ha pedido ahora a Rajoy que no permita que Puigdemont monte otro "show". También ha advertido de que su partido no participará nunca en un "fraude" cediendo diputados a otros grupo para que pueda formar grupo propio en el Parlament. "Los diputados no somos cromos", ha dicho.

En el transcurso del desayuno, Rivera ha reiterado el mensaje a Rajoy de que si no cesa a la senadora del PP imputada en la trama Púnica, Pilar Barreiro, no habrá apoyo de Ciudadanos a los presupuestos de 2108. Dado que Rajoy ha dicho que a él directamente nunca le ha pedido Rivera ese cese, el líder de Ciudadanos, tras recordar que Fernández Maillo, si lo sabe, ha insistido. "Solo si cumple su compromiso habrá apoyo a los Presupuestos".