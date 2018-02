Rivera cree que el independentismo se beneficia de la "parálisis y el conservadurismo" de Rajoy

Lo ha dicho en una almuerzo-coloquio celebrado en el Círculo Ecuestre de Barcelona, en el que ha reprochado no sólo al actual gobierno del PP sino a los anteriores y también a los del PSOE por sus acuerdos con partidos nacionalistas que considera que han dado alas a las ideas independentistas.

"El Estado no puede renunciar ni a un palmo de su país. Cuando empiezas a decir que no puedes ir a un pueblo de Girona, lo que acaba pasando es que ese ya no es tu país. España tiene que ser consciente de que hasta el último pueblo de Girona es tan español como la castellana de Madrid", ha explicado.

Rivera ha hecho esta referencia después de que el fin de semana pasada representantes de Cs acudieran a la Cerdanya (Girona) para la festividad del Trinxat a siete kilómetros del pueblo gerundense de Llívia donde el ayuntamiento declaró a la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, persona non grata.

Rivera lamenta que tanto el actual Gobierno como sus antecesores no hayan defendido desde el principio la idea de que Catalunya es igual de española que el resto de España para evitar que "el nacionalismo se haya metido hasta la cocina".

Ha afirmado que desde Cs quiere reconducir la situación, aunque ha asumido que un cambio de ese calado no se hace de la noche a la mañana, ya que primero hay que ganar elecciones, conseguir un cambio de Gobierno, y liderar un ejecutivo abordando las reformas necesarias.

También ha planteado su propuesta para el modelo lingüístico escolar --trilingüe--, y ha advertido de que no comparte la idea de que para enseñar a un niño en tres lenguas haya que cambiarlo de colegio, ni que se "imponga" una sola lengua.