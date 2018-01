Rivera dice que los manifestantes pusieron "en jaque" al Parlament y Mossos, que dependen de Zoido, no lo evitaron

"Lo que no puedo entender es que mil personas pongan en jaque al Parlament", ha declarado en una entrevista en la cadena Cope, recogida de Europa Press. Según ha indicado, los agentes de los Mossos "no hacían nada" mientras quienes protestaban por el aplazamiento de la sesión de investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat rompían candados y se saltaban las puertas del recinto.

Por eso, se ha preguntado "quién hace el dispositivo de los Mossos", que, según ha recordado, dependen del ministro Juan Ignacio Zoido desde que el Gobierno activó el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Además, ha lamentado que los diputados de Cs fueran insultados por los manifestantes cuando salían escoltados del Parlament. Aunque cree que "dieron un ejemplo de dignidad saliendo por la puerta" pese a la tensión que se vivía en ese momento, ha afirmado que "uno nunca se acostumbra al nacionalismo y a su odio".

TERCERA VEZ QUE SE PISOTEA EL ESTADO DE DERECHO

El líder de la formación naranja ha dicho que es la tercera vez, desde que el Gobierno asumió las funciones de la Generalitat, que "el Estado de Derecho se pisotea y se amenaza a los demócratas" en Cataluña, tras el intento de referéndum del 1 de octubre, donde "no se hace un buen dispositivo policial", y los cortes en carreteras y transporte público en la huelga general del 8 de noviembre.

"Tenemos que dejarnos de complejos a la hora de defender la democracia" y entender "que un Parlamento no hay quien lo asalte, que hay que tener absoluta protección y seguridad con todo lo que haga falta, porque somos demócratas y estamos en una democracia", ha subrayado.

Por otro lado, Rivera ha llamado "cobardes" a los líderes independentistas porque "no se atrevan a decir a sus votantes" que el candidato de Junts per Catalunya a la Generalitat no va a volver de Bruselas ni va a repetir en el cargo, que "se acabó el 'show' y toca volver a la Constitución".

"Los nacionalistas están divididos, pero les toca proponer un (nuevo) candidato y perderle el miedo a Puigdemont, porque aquí todo el mundo sabe que el rey está desnudo y nadie se lo dice", ha señalado. A su juicio, deberían admitir públicamente "que quien la hace la paga, que no es gratis romper España y que si te saltas las leyes te juzgan".

"NO HAY SUMA POSIBLE" PARA ARRIMADAS

Rivera ha vuelto a descartar que la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, intente presentarse a la investidura en su calidad de ganadora de los comicios del 21 de diciembre, pese a la insistencia del PP. "Me encantaría que tuviera opciones de ser presidenta", ha apuntado, para después explicar que "no hay una suma aritmética posible" para que su candidatura salga adelante, "ni siquiera contando con Podemos".

De este modo, Rivera ha abogado por reformar la ley electoral y ha propuesto hacer una ronda de partidos para abordarla. "De momento el PP y el PSOE no quieren escuchar hablar de cambiarla", ha lamentado, reprochando a 'populares' y socialistas su postura al respecto porque, en su opinión, "lo primero que hay que hacer" esa cambiar dicha ley si a los constitucionalistas "no les gusta lo que ven en Cataluña".

El líder del partido naranja ha dicho que "ojalá" el PP y el PSOE "rectifiquen" y permitan a que, en las próximas elecciones, los ciudadanos vayan a una cita electoral en la que "los votos valgan igual" y haya "listas abiertas": "Que no voten las provincias, sino los ciudadanos", ha añadido.

Rivera ha defendido la búsqueda de pactos de Estado entre el PP y el PSOE siempre que sea "pactar por España" y no contra su interés. A su juicio, el acuerdo entre 'populares' y socialistas para no refeorma la ley electoral es "ir en contra" del interés de los españoles, aunque ve "lógico" que "el bipartidismo se defienda ante la pérdida de apoyos".

Respecto a esa caída del PP y del PSOE, Rivera ha apuntado que Ciudadanos es la "mejor alternativa" al PP, al mismo tiempo que ha rechazado "los experimentos" y tripartitos entre Podemos, nacionalistas y el PSOE. "El mejor cambio" es Ciudadanos, ha subrayado.