Rivera pregunta al Gobierno por qué no pide al PSOE que se abstenga a los PGE

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quiere saber por qué el Gobierno "ha paralizado" la negociación de los presupuestos de 2018 y por qué no ha pedido la abstención a los socialistas, al menos "una abstención técnica", para que puedan salir adelante.

Será la pregunta que Ciudadanos planteará al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la sesión de control del miércoles en el Congreso, según ha avanzado Rivera en una rueda de prensa en la sede de Cs de Alcalá al término de la reunión de la Ejecutiva Permanente del partido.

Rivera se ha referido así a la decisión del Ejecutivo de no presentar los presupuestos -lo tenía que haber hecho antes del 30 de septiembre- al no tener garantizada una mayoría parlamentaria ya que los nacionalistas vascos (PNV) no les daban su apoyo por la gestión de la crisis política en Cataluña.

Pese a la posición de los nacionalistas vascos, Rivera cree, no no obstante, que las cuentas del año que viene podrían salir adelante con la abstención de los socialistas, a quienes ha pedido que no paralicen todas las reformas previstas en los presupuestos y las bajadas de impuestos acordadas ya con el Ejecutivo.

Ha recordado que el apoyo de Ciudadanos al Gobierno andaluz del PSOE ha posibilitado que los presupuestos de esa comunidad hayan prosperado como también están ahora negociando las cuentas de Asturias.

Si Ciudadanos puede "apoyar" los presupuestos de una administración socialista, "¿por qué no puede hacerlo el PSOE, qué está pasando?", se ha preguntado el líder de la formación naranja.