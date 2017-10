Rivera se pregunta "cómo pueden dormir tranquilos" los líderes independentistas habiendo "mentido" y "enfrentado"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha preguntado este martes "cómo pueden dormir tranquilos" los líderes independentistas habiendo "mentido" y "enfrentado" a los catalanes y habiendo causado un perjuicio a la estabilidad económica de Cataluña.

"La realidad es que en Cataluña se han fugado capitales, depósitos y empresas y ahora se ha fugado el presidente. Esto demuestra que la independencia es una locura", ha declarado a los periodistas en Madrid antes de asistir al acto de entrega de los XVI Premios Autónomos del Año que organiza la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA).

Así se ha referido Rivera al viaje del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cinco de sus exconsellers a Bruselas. "Decían que con la independencia no iba a pasar nada, que todo el mundo tenía que estar tranquilo, y ahora no están tranquilos ni ellos", ha indicado.

SABÍAN QUE LA INDEPENDENCIA "ERA INVIABLE"

En este sentido, ha apuntado que, según se ha publicado en prensa, el propio Oriol Junqueras, que era el vicepresidente y el consejero de Economía y Hacienda, "reconocía que era inviable la independencia".

Por tanto, "la pregunta que nos tenemos que hacer muchos catalanes" es, "si todos estos señores sabían que esto era inviable y estaban mintiendo, cómo pueden dormir tranquilos sabiendo que han enfrentado a una sociedad, la catalana, y que quieren romper un país como España", ha manifestado.

A su juicio, los catalanes no se merecen que sus exdirigentes hayan decidido "huir de esa manera, por la puerta de atrás y engañando a la gente, y encima intentar fingir una realidad". "Nos merecemos un Gobierno digno y decente. Yo espero que la próxima presidenta de la Generalitat sea Inés Arrimadas y que pueda encabezar un Gobierno de consenso, que gobierne para todos, no solo para los independentistas", ha añadido.

LLENAR LAS URNAS EL 21-D

Para ello, el líder de Ciudadanos ha instado a los catalanes a "llenar las urnas" el próximo 21 de diciembre en las elecciones autonómicas convocadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para "echar a Puigdemont y a Junqueras", y ha insistido en que los partidos que "respetan la ley" deberían comprometerse a apoyar al que reciba más votos en esos comicios.

"Me parece de sentido común, pero especialmente en este momento. ¿Cómo iban a explicar el PSC o el PP a sus votantes que, en el caso de que pudiéramos sumar, no lo harían y preferirían que gobernara Junqueras?", ha apuntado, expresando su esperanza de que el PSC no vuelva a participar en un tripartito con ERC.

Sobre la posibilidad de que Puigdemont y los cinco exconsellers que le acompañan en Bruselas pidan asilo político en Bélgica, el presidente de la formación naranja ha dicho que "no tiene ningún sentido" porque en España "no se les va a juzgar por sus ideas", sino "por incumplir el Código Penal español, por cometer presuntos delitos".

"Aquí no se persigue penalmente a Puigdemont o a Junqueras por ser independentistas", sino "por sedición o rebelión, que es lo que ellos sabían que estaban cometiendo", ha subrayado, agregando que quienes han "sacado pecho de cometer delitos" no pueden ahora "extrañarse de que les llamen a declarar o les imputen".

En cualquier caso, ha señalado que nadie debe gozar de "ningún privilegio ante la Justicia", y que corresponde al fiscal decidir si se querella o no contra una persona y por qué delitos, y a los jueces valorar si hay que juzgarla y condenarla o no.