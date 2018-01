Rivera apoya el recurso del Gobierno, pero si se equivoca debe dar explicaciones

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha manifestado hoy que seguirá apoyando al Gobierno de España "en las decisiones que tome para que se impida cualquier fraude a la Constitución", aunque "si se equivoca, tendrá que dar explicaciones".

En rueda de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo nacional de Cs en Toledo, Rivera se ha referido al "revés" del Consejo de Estado al Gobierno, al no conseguir su aval para recurrir ante el Constitucional la propuesta de candidatura de Carles Puigdemont a la Presidencia de la Generalitat.

El líder de Ciudadanos ha señalado que es el Ejecutivo el que tiene que decidir "la fórmula" y "si se equivoca, tendrá que dar explicaciones", pero ha asegurado que Cs seguirá siendo "leal" a pesar de no haber sido consultado antes de acudir al Consejo de Estado.

En este sentido, ha afirmado que si él hubiera sido presidente del Gobierno "hubiera buscado apoyos de todos los partidos y hubiera intentado consensuar, porque lo importante es España y sumar esfuerzos y no cada partido".

Rivera ha pedido a Rajoy que "impida el ridículo" que supondría que Puigdemont aparezca en el Parlament catalán o que hubiera una "investidura telemática", porque "es un prófugo de la Justicia y, por tanto, es responsabilidad única de Rajoy y del Ministerio del Interior impedir que sea investido", ha subrayado.

Asimismo, ha abogado por defender la unión y la igualdad "sin complejos" y ha manifestado que "el futuro de España no pasa por seguir cediendo ante el nacionalismo y por entregar a los nacionalistas el control de todas las competencias sin ninguna supervisión".

"No volveremos a pedir perdón por ser españoles ni a pedir perdón a los nacionalistas por llegar a acuerdos entre constitucionalistas", ha recalcado, y ha asegurado que Cs estará "muy atento" a lo que suceda en Cataluña los próximos días.

A este respecto, ha indicado que su partido tiene "toda la legitimidad" para representar a la mayoría de los catalanes después de la victoria electoral en la comunidad catalana, y ha dicho que van a "dar la cara" en los debates de investidura "si se producen" para "defender la Constitución".

Preguntado por la relación que mantienen Ciudadanos y PP, Rivera ha señalado que habló "hace unos días" con el presidente del Gobierno para pedirle que "actuara" en Cataluña, y ha deseado que "cuando pase el show de Puigdemont" haya un presidente o presidenta de Cataluña que "por lo menos cumpla la Constitución y las leyes".

En cuanto al apoyo que necesita el Ejecutivo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ha indicado que Cs se lo dará si el Gobierno cumple los puntos recogidos en el preacuerdo con Ciudadanos y el pacto anticorrupción y "saca a los imputados de los escaños".

En esta línea, Rivera ha lamentado que todas las iniciativas para la recuperación económica "están paralizadas por la corrupción del Partido Popular", y ha criticado que "el PP está primando el interés de partido al interés de España".

Por ello, ha pedido a Rajoy "que cumpla su palabra, y que los imputados del PP no sean el freno a la recuperación económica de la clase media española", porque "los españoles no se merecen que no lleguen las reformas por culpa de los imputados del PP y de Rajoy", ha añadido.

También ha criticado que la corrupción sigue siendo "protagonista" en el país y ha apuntado que "esta semana se ha sabido que el 3, 5 ó 7 por ciento no es exclusivo de los Pujol y de Convergencia, sino que el PP extorsionaba a los empresarios y les pedía una mordida de los contratos públicos".

"El PP se ha financiado a través del delito, el robo y el atraco a los españoles en los presupuestos generales, y Rajoy dice que no sabía nada, no hay dimisiones, no hay asunción de responsabilidades y mantiene a los imputados sentados en los escaños", ha lamentado.

Rivera ha manifestado que "España no se merece un presidente que tape la corrupción y un partido que meta la corrupción debajo de la alfombra", y ha pedido que el PP y el PSOE "muevan ficha" para que "la senadora imputada por el caso Púnica no siga sentada en un escaño del Senado".