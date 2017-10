Rivera apoya reformar la Constitución, pero no para conceder "privilegios" a partidos independentistas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este miércoles que su formación apoya que se abra la reforma de la Constitución, pero ha subrayado que debe estar pensada "para todos los españoles" y no para conceder "privilegios" a los partidos independentistas y "liquidar la soberanía nacional".

"La reforma constitucional es absolutamente necesaria", pero hay que saber "con quién y para qué", ha declarado a los periodistas en el Congreso, donde ha celebrado que el Gobierno haya decidido "aplicar el artículo 155 de la Constitución con requerimiento previo" al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Según la formación naranja, lo que ocurrió este martes en el Parlamento catalán fue "un golpe a la democracia" avalado con la firma de los diputados separatistas, aunque Puigdemont, haciendo "un ridículo tremendo", decidiera suspender la declaración de independencia para "ganar tiempo y chantajear fuera de la democracia, de la Constitución y del Congreso" a todos los españoles".

Por eso ha aplaudido que finalmente el Ejecutivo haya "movido ficha" aplicando una medida que "permite reconducir a la democracia a un Parlamento que estaba fuera de la democracia", y que ya le avanzó el presidente Mariano Rajoy antes del Consejo de Ministros de este miércoles.

"NO SEAMOS INGENUOS"

En su opinión, hay que negociar "entre demócratas", entre aquellos que "quieren el bien" para España, con la vista puesta en una Carta Magna para el futuro del país. Para Ciudadanos, las modificaciones deberían incluir la eliminación de los aforamientos políticos, la reforma del Senado o el cambio de la ley electoral.

En este sentido, ha avisado de que Ciudadanos no aceptará una reforma que busque contentar a Puigdemont y a su vicepresidente, Oriol Junqueras, con nuevas competencias o un sistema fiscal propio, porque eso significaría "traicionar a la inmensa mayoría del pueblo español" y porque tampoco así se va a arreglar la situación.

"No seamos ingenuos, Puigdemont y la CUP no van a dejar de chantajearnos por una comisión de estudio sobre la coordinación entre Castilla-La Mancha y Castilla y León", ha señalado, aconsejando al PP y al PSOE "no confundir los deseos con la realidad" tras su propuesta de estudiar en el Congreso la modernización del Estado autonómico y la reforma de la Constitución.

PUIGDEMONT NO VA A RECTIFICAR

El líder de Ciudadanos ha insistido en que al final el Gobierno tendrá que usar el artículo 155 para convocar elecciones autonómicas en Cataluña, aunque ha admitido que en su conversación con Rajoy no han hablado de medidas concretas.

Convencido de que las que "marcan el ritmo" allí son la CUP y las asociaciones secesionistas, Rivera cree que Puigdemont "no va a bajarse del burro" y no va a rectificar, por lo que la "opción del diálogo" pasa necesariamente por ganar en las urnas a las fuerzas independentistas y que se elija un nuevo presidente de la Generalitat.

Además, ha destacado que existe un consenso político en Cataluña en torno a esta opción, ya que en el debate del martes en el Parlament, hablaron de una convocatoria electoral tanto la líder autonómica de Cs, Inés Arrimadas, como el del PSC, Miquel Iceta, y el del PP, Xavier García Albiol.