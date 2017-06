Rivera señala el "fracaso" del referéndum: "No tienen censo, ni urnas, ni papeletas, ni la ley de su lado"

Rivera se ha referido al hecho de que el concurso convocado por la Generalitat para homologar a empresas que fabrican urnas haya sido declarado desierto debido a que ninguna de las dos empresas que optaban a hacerse con la licitación para fabricar 8.000 unidades para el referéndum de octubre haya superado los trámites previos.

NO HAY MUCHOS DISPUESTOS A INCUMPLIR LA LEY

"No todo el mundo esta dispuesto a saltarse la ley como (Carles) Puigdemont", ha dicho en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, en alusión al presidente de la Generalitat y el proceso independentista.

En su opinión, "habrá muchas empresas que cuando ven un concurso que está recurrido por el Tribunal Constitucional y que está fuera de la ley", deciden "no participar" y "respetar las reglas del juego".

El líder de la formación naranja constata un "fracaso" del independentismo de un "tamaño significativo". "No tienen ni siquiera gente para poner en marcha el referéndum. No tienen censo, no tienen urnas, no tienen papeletas y, sobre todo, no tienen la ley de su lado", ha subrayado.

Por eso, les ha pedido que reflexionen y se den cuenta de que "este proceso solo lleva al choque de trenes" y además "divide a la sociedad catalana".

Frente a eso, espera que en un futuro el Gobierno autonómico esté encabezado por alguien que hable de financiación autonómica y de competencias y que no acuda al Senado para reclamar la independencia.