Rivera: los separatistas tienen miedo de decir a Puigdemont que "se acabó"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado hoy que los independentistas tienen "miedo" a decir que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no volverá a ser presidente de Cataluña y ha afirmado que España no puede paralizarse porque "unos no dicen la verdad a sus votantes".

"Todo el mundo en los pasillos del Parlament asume que Puigdemont no va a volver y no va a ser president pero no se atreven a decirlo", ha dicho en una entrevista en la COPE.

El líder de la formación naranja ha rechazado impulsar una investidura fallida de su líder en Cataluña, Inés Arrimadas, para que comiencen a correr los plazos para unas nuevas elecciones en el caso de que ningún candidato sea investido porque sería utilizarla como "un cartucho o una artimaña jurídica".

Ha insistido en que son los independentistas los que tienen "la pelota en su tejado, a los que les toca proponer un candidato y perder el miedo" a decir a Puigdemont "que se acabó".

A su juicio, no tiene "ningún sentido que nadie interpele a los separatistas" para que formen gobierno, aún teniendo mayoría parlamentaria, y que sea Ciudadanos el que tiene que hacerlo, "que no tiene aritméticamente opciones a presentarse".

En este sentido, ha reprochado que el PP y el PSOE critiquen el reparto de escaños en Cataluña y que después "no quieran cambiarlo", en referencia a que ambos partidos no apoyan su propuesta de reforma electoral.

"Con una ley electoral como la que propone Ciudadanos, Arrimadas podría intentarlo, el PP tendría grupo propio", ha dicho tras remarcar que "en el siglo XXI no tiene sentido que los votos valgan distinto" en un territorio que en otro.

Por otro lado, Rivera ha criticado que los Mossos d'Esquadra "no hicieran nada" durante los enfrentamientos de ayer con los manifestantes independentistas y ha cuestionado el dispositivo que permitió que mil personas pusieran "en jaque un Parlamento".

Una responsabilidad, ha recordado, del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido.

Sobre los Presupuestos Generales del Estado, ha subrayado que si el PP cumple con los acuerdos que firmaron en el pacto de investidura, Ciudadanos le apoyará y ha asegurado que es "válido" que el PP y el PSOE busquen pactos siempre que sea "por el interés general".

Respecto a la derogación de la prisión permanente revisable, Rivera ha explicado que su partido no lo apoyará porque, en su opinión, es el Tribunal Constitucional el que "tiene que pronunciarse".