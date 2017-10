Rivera lamenta que sindicatos y patronales callaran durante años para "no enfadar" al poder político catalán

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha lamentado este jueves que algunos sindicatos, patronales y colegios profesionales de Cataluña preocupados por el proceso independentista hayan estado "callados" durante años para "no enfadar" al poder político en esa comunidad autónoma.

En un desayuno informativo organizado en Madrid por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Rivera ha dicho que ve "legítimo y necesario" que ahora los empresarios "salgan a hablar" cuando ven que la estabilidad política y económica peligra y que la seguridad jurídica está en duda.

Pero, a continuación, se ha referido a aquellas entidades que "no se atrevían a decir en público lo que decían en privado" o que, después de transmitirle su inquietud, públicamente difundían comunicados a favor de un referéndum de autodeterminación.

En su opinión, algunos sindicatos, asociaciones de empresarios y colegios profesionales catalanes han adoptado determinadas posiciones porque se han "contaminado a través de las subvenciones y el control político", ya que, según ha dicho, el nacionalismo "riega de subvenciones" a algunas entidades y crea "redes clientelares brutales".

Para acabar con eso, ha señalado, "necesitamos una sociedad civil fuerte" en la que esas entidades "se deban a sus socios, no al presupuesto público". "Estás para defender a tus socios o a los trabajadores, no para que no se enfade el poder político de turno", ha señalado, criticando que una patronal o un sindicato se declare a favor de la independencia "en contra de la mitad de la gente de Cataluña".

QUE CATALUÑA VUELVA A SER TIERRA DE OPORTUNIDADES

El presidente de Cs también se ha referido a los cientos de empresas que han abandonado Cataluña en las últimas semanas, transformando en un "desierto" lo que hasta ahora era un territorio "líder en creación de empleo, innovación e industria". A su modo de ver, "el nacionalismo es crisis", porque "no genera oportunidades y relaciones libres", sino que defiende "una sociedad cerrada frente a un mundo abierto".

Rivera ha apostado por volver a convertir Cataluña en "una tierra de oportunidades", algo que cree que solo se logrará si en las siguientes elecciones el independentismo pierde la mayoría y se forma un Gobierno "sensato". Entonces, "estoy convencido de que muchas de esas empresas pueden volver", ha manifestado, describiendo esa comunidad y su capital, Barcelona, como un lugar "privilegiado" dentro de Europa para las empresas.

Mientras tanto, espera que al menos el Gobierno central convoque esos comicios autonómicos, que, en su opinión, ayudarían a aportar certidumbre y seguridad jurídica a ciudadanos, empresas e inversores nacionales y extranjeros que ahora se preguntan por los riesgos derivados de la existencia de una "Administración Pública paralela" en Cataluña.

Por otra parte, el líder de la formación naranja ha destacado la importancia de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy contrarreste los intentos de manipulación de la información con una estrategia comunicativa desde una posición de liderazgo para que el receptor se posicione con su proyecto.

"Cuando no comunicas también comunicas", y "uno no puede pensar que no comentando algo desaparece de la realidad", ha explicado tras criticar que el Gobierno vaya "todo el día a remolque" de que dicen los dirigentes independentistas. Como ejemplo ha puesto la "batalla propagandística" que emprendió el separatismo con los sucesos del 1 de octubre, cuando Policía y Guardia Civil intentaron impedir el referéndum.