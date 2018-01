Rivera reclama la "valentía" de Cs en Cataluña como receta para toda España

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reivindicado la estrategia de "valentía" que Ciudadanos ha seguido en Cataluña defendiendo los valores civiles, una receta válida para toda España, ha dicho, frente a la inacción del bipartidismo.

Rivera, en un desayuno informativo, ha dicho que en Cataluña ha quedado demostrado que "demasiados años sin hacer nada" ha sido imprudente, mientras que aplicar la Constitución para atajar el secesionismo ha sido "prudente".

"Extendamos todo esto a España", ha recalcado Rivera, insistiendo en la idea de que hay que tomarse el nacionalismo como una "batalla" para que pueda ser derrotado: "No podemos pedir perdón por ser españoles nunca más en ningún rincón".

Durante su intervención, ha presumido de la victoria del partido naranja en las elecciones catalanas, lo que le catapulta de cara a las generales, aunque su obsesión, ha asegurado, no es ni tener más diputados, concejales o contar con más sedes abiertas sino "hablar más de España" que de su partido.

Lo contrario de lo que hacen PP y PSOE, les ha reprochado, que, según ha explicado, están estancados en una forma de hacer política del siglo XX, que no sirve para resolver los retos del XXI.

"Me niego a pensar que las preguntas del siglo XXI se responden con el eje derecha-izquierda", ha recalcado Rivera, que ha cargado contra las dos grandes fuerzas políticas por querer "blindar" el bipartidismo y no afrontar las reformas necesarias en materia económica, de regeneración y contra la corrupción.

Ha asegurado no sentirse "desplazado" por el aparente acercamiento entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, respondiendo que si alguien debería sentirse así son "los viejos partidos", tal y como reflejan los resultados del 21-D y las últimas encuestas, que ponen de relieve una fuerte subida de Ciudadanos.

De hecho, cree que esta tendencia responde a que los españoles perciben al partido naranja como "parte de la solución".

Albert Rivera no reniega de los "éxitos" que tuvo el bipartidismo en el pasado, "no soy Pablo Iglesias", ha precisado al mencionar que tanto Adolfo Suárez como Felipe González y José María Aznar tuvieron "un proyecto nacional, no de partido".

En cambio, en José Luis Rodríguez Zapatero identifica únicamente "uno del PSOE" y en Rajoy ni siquiera uno propio del PP, sólo "un proyecto de Rajoy".

Tanto es así, ha lamentado, que el presidente del Gobierno no ha llamado ni a González ni a Aznar para pedirles consejo ante la crisis separatista en Cataluña.

"Yo hablo con ellos, ¿y qué?" ha respondido Rivera para quien lo "raro" es no hacerlo, zanjando así las preguntas sobre si se siente cómodo con el respaldo de Aznar a su gestión.

Precisamente, ha sido un ministro de Defensa de Aznar, Eduardo Serra, que también fue secretario de Defensa con Felipe González, quien ha presentado hoy la conferencia de Rivera.

Otra de las cuestiones de las que ha hablado el líder de Cs durante su intervención en este desayuno, que ha superado el récord de asistencia según los organizadores con 610 invitados, ha sido la negativa de Ciudadanos a ceder un diputado al PP para que pueda tener grupo propio en el Parlament.

Ha insistido en que su partido no va a entrar en repartos de "dinero público" como hacen el PP, el PSOE y los nacionalistas, al entender que se trata de una práctica fraudulenta.

Cree que no es lo mismo que el acuerdo alcanzado en la Mesa del Congreso para que Cs tuviera dos puestos cuando, por reparto, no le correspondía ninguno. "¡Qué tiene que ver el tocino con la velocidad!", ha exclamado Rivera.

De los Presupuestos de 2018 no le constan avances en las negociaciones del PP con el PNV y otros partidos aunque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha manifestado su intención de presentarlos ya en marzo.

Para Rivera, condición indispensable para desbloquear su apoyo a las cuentas públicas es que el PP cese a la senadora Pilar Barreiro, imputada por la trama Púnica, en cumplimiento del acuerdo que permitió la investidura de Rajoy.

Las pensiones ha sido otra de las cuestiones que ha abordado, cargando contra el PSOE por plantear un nuevo impuesto a la banca para poder hacer frente al déficit del sistema y ha señalado que no se trata de un impuesto a los bancos sino a los ahorradores.

En todo caso, ha pedido a los socialistas que se rompan "un poquito más la cabeza" a la hora de dar soluciones a los problemas de la gente en lugar de afrontarlos siempre con nuevos impuestos. "Es un discurso antiguo y populista", ha zanjado.