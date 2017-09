Robert: "Nos dedicamos al fútbol, la política es para los políticos"

El consejero delegado del RCD Espanyol, Ramón Robert, ha asegurado en la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova, por la Diada de Cataluña, que la entidad blanquiazul no entra en debates políticos.

"Nos dedicamos al fútbol. La política es para los políticos", ha manifestado Robert, en referencia a una posible independencia de Cataluña.

El dirigente ha insistido en su mensaje, sin entrar en las palabras del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, en las que afirmó que en caso de que Cataluña se proclamara un Estado independiente, los clubes catalanes estarían fuera de la Liga. "Nos tenemos que dedicar a hacer este proyecto lo más grande posible", ha reiterado Robert.

"No me imagino ninguna Liga sin el Espanyol, porque tiene un proyecto que todo el mundo querría tener. No entra en nuestros análisis pensar dónde jugaríamos, lo que pensamos es en cada partido y en hacer este club estable a nivel financiero y con un alto nivel deportivo", ha agregado el directivo.

Finalmente, Ramón Robert ha recordado que el Espanyol ha dialogado con distintas instituciones públicas y privadas, afines o no al proceso soberanista: "Debemos atender y escuchar a todo el mundo y lo que proponen y seguir adelante, mirando al deporte para dejar estas cosas a los que entienden".

La delegación del club blanquiazul en la ofrenda floral ha contado con una representación del Consejo de Administración, la cantera, el fútbol femenino y las peñas, además de la presencia de jugadores de la primera plantilla como Gerard Moreno, David López y Sergio García.