Robles (PSOE) quiere que la legislatura continúe, pero exige a Rajoy que deje de vetar las iniciativas de la oposición

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Robles ha advertido del "grave" boicot que practica el PP y ha acusado a Rajoy de "cercenar prácticamente por completo la actividad parlamentaria". "Nos ha demostrado que como no tiene mayoría absoluta no quiere que haya actividad parlamentaria (...) cuando no tiene ese rodillo veta las posiciones de la oposición", se ha quejado la magistrada.

Robles ha dicho compartir con Rajoy el deseo de que la legislatura continúe, pero le ha advertido de que los socialistas quieren que sea una legislatura "comprometida con quienes lo pasan peor", porque hay informes que alertan de que el 70 por ciento de las familias aún no sienten la recuperación económica.

Tras subrayar que las proposiciones de ley presentadas en lo que va de legislatura están dirigidas precisamente a los colectivos que se han visto más afectados por la crisis como son los jóvenes, los parados, las personas dependientes y los pensionistas, ha advertido de que el PP ha impedido la tramitación parlamentaria de 47 proposiciones de ley de carácter social, buena parte de las cuales eran iniciativas de los socialistas.