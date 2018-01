Roger Torrent renuncia a la alcaldía de Sarrià de Ter (Girona): "Quiero conseguir el mismo clima de diálogo"

El nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, ha renunciado este viernes a la Alcaldía de Sarrià de Ter (Girona) que ha ejercido durante los últimos diez años, y después de traspasar la vara al primer teniente de alcalde, Narcís Fajula (ERC), ha dicho: "Quiero conseguir en el Parlament el mismo clima de diálogo".

"Quiero conseguir en el Parlament, y por extensión en la política catalana, el mismo clima de diálogo, entendimiento, convivencia y respeto que tenemos en Sarrià de Ter", ha dicho Torrent, que ha considerado que Cataluña es muy plural y es algo que quiere preservar.

A su juicio, "se avanza" siempre que se consigue mantener la cohesión de la sociedad a través del respeto absoluto por los valores democráticos, las libertades y la convivencia, de modo que hay que proteger estos valores.

Ha recordado el referéndum del 1-O, un día "duro", de emociones contradictorias, cuando se sintió infinitamente orgulloso de ver cómo los ciudadanos se agolparon para defender juntos tanto los votos del sí como del no, "para defender la democracia".

"No sé qué me deparará la vida política, uno sabe dónde y cómo entra pero no sabe cómo ni dónde sale", ha dicho Torrent, que ha señalado tener ahora una gran responsabilidad, en la que servirá lo mejor que sabe con todo lo aprendido en casa.

En su discurso, Torrent ha recordado cuando cruzó las puertas del consistorio con timidez e inseguridad: "Para mí la entrada del mundo de los adultos era la entrada al mundo de la representatividad".

CONCEJAL A LOS 19 AÑOS

Ha recordado cómo con 19 años era concejal, algo que le iba a cambiar la vida, y ha asegurado que cada tema que se debatía era apasionante: "La municipal es la mejor escuela política", ha dicho, gracias al contacto con los ciudadanos.

Ha rememorado sus años de aprendizaje en el consistorio, y su conclusión de cómo la política es un aprendizaje colectivo y no individual: "Hasta en los años de mayorías absolutas nada lo he hecho con planteamientos individualistas".

Para él, ser alcalde "significa muchas cosas, pero sobre todo saber escuchar", y se ha mostrado partidario de hacer calle y relacionarse con los ciudadanos.

Ha aspirado a ser recordado como un buen alcalde, y ha destacado sentirse muy orgulloso de las políticas soiales impulsadas para ancianos, niños y ciudadanos en situación vulnerable por la crisis, y ha añadido: "Cuando eres útil lo eres para personas con rostro y nombres conocidos".

El alcalde entrante, Narcís Fajula, ha prometido la Constitución "por imperativo legal" la Constitución, y ha recibido la vara de la alcaldía de manos de Torrent.