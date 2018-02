Rohaní insiste en que Irán no negociará sus programas armamentísticos

El presidente iraní, Hasan Rohaní, insistió hoy en que no va a aceptar una negociación de sus programas defensivos armamentísticos, incluido el de misiles balísticos, como exige Estados Unidos.

"Nuestro compromiso ante el mundo es no desarrollar armas de destrucción masiva y no las buscaremos, (...) pero sobre las armas convencionales no negociaremos con nadie", dijo Rohaní en una rueda de prensa en Teherán.

El mandatario iraní reiteró asimismo que los misiles de Irán "no son para atacar a otros países sino que tienen un carácter defensivo" y tampoco están diseñados para portar cabezas nucleares.

En la misma línea y también en respuesta a la demanda de Washington, Rohaní subrayó que el acuerdo nuclear "no puede ser negociado o redactado de nuevo".

El presidente recordó que ese pacto -firmado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias, entre ellas EEUU- fue aprobado por Naciones Unidas, por lo que tiene carácter "internacional".

Preguntado por si la postura del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia Irán impide un diálogo bilateral, Rohaní apostilló que "nunca" hubo esa oportunidad.

"Si EEUU hubiese cumplido sus compromisos (con el acuerdo nuclear) se podría haber creado esa oportunidad", según el mandatario, quien agregó que Washington debe dejar de lado sus presiones y amenazas a Teherán.

Trump volvió a pedir hace una semana al Congreso que corrija los "defectos" del "terrible" acuerdo nuclear con Irán, después de que a principios de enero exigiera una ley para imponer "líneas rojas" al pacto.

Según la Casa Blanca, la ley estadounidense debe "exigir que Irán permita inspecciones inmediatas en todos los lugares solicitados por los inspectores internacionales" y promover sanciones al programa iraní de misiles balísticos.

Además de pedir esa acción al Congreso, Trump dio este mes un ultimátum a sus aliados en Europa para que negocien con él antes de mediados de mayo "un acuerdo suplementario" sobre estos puntos como condición para que EEUU no se retire del pacto nuclear.

Sobre la Unión Europea (UE), Rohaní aseguró que la relación es "mejor que nunca" y que Irán también mantiene buenos lazos con Rusia y China, lo que a su juicio es beneficioso ante las presiones económicas de EEUU.

Por ello, consideró que para este año 2018 "no hay ningún signo de que vaya a ser difícil" a nivel político o económico.

Durante la rueda de prensa Rohaní también se refirió a la situación en la región de Oriente Medio y a la supuesta normalización de la relación entre Israel y algunos países árabes como Arabia Saudí, gran rival de Irán.

"Tenemos que estar alerta y los países de la región deben mantener su unidad", instó el mandatario iraní, quien añadió que los gobernantes saudíes se darán cuenta de que "el camino elegido es incorrecto".

Arabia Saudí e Irán, las potencias suní y chií de Oriente Medio, no mantienen relaciones diplomáticas desde 2016 y apoyan a bandos contrarios en varios conflictos de la región como el del Yemen.