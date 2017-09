Ros (UGT) cree que una huelga general podría no funcionar y pide serenidad

El secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, ha asegurado hoy que la convocatoria de una huelga general contra la actuación del Gobierno corre el riesgo de no funcionar por la reticencia del sector de la industria y ha pedido "serenidad" porque "no se trata de una barbacoa".

En una entrevista en TV3, Ros ha subrayado que UGT "no está ni a favor ni en contra" de la huelga general, pero ha advertido de que "se trata de algo muy serio", por lo que considera que debería ser tomada en consideración y decidida de manera conjunta por una amplia representación de la sociedad civil catalana.

"A nivel ciudadano, en la calle, podría funcionar (la huelga general), pero si hablas con la gente de la industria, no está suficientemente madura y se plantea el debate de para qué. No se trata de una barbacoa, no es una manifestación. Aún no nos han suspendido la autonomía ni han detenido a miembros del Govern. No tomemos ya medidas preventivas", ha afirmado.

Ros ha apuntado que la huelga general podría funcionar en la función pública, pero ha advertido de que si no se consigue parar la industria, la falta de movilización podría ser un argumento a favor de las tesis no independentistas, además de plantearse otros riesgos como el que el paro sea declarado ilegal.

El dirigente de la UGT en Cataluña también ha señalado que una huelga general sólo afecta a los trabajadores del régimen de la Seguridad Social y no a autónomos ni a otras actividades económicas.

Por otra parte, ha confiado en que la Generalitat garantice la seguridad jurídica de los trabajadores de la función pública y, en concreto, de los directores de las escuelas y ha pedido al Ejecutivo del PP que "deje de presionarlos".